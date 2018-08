Mielipide

toimistossa näkyi pingispöytä, laareittain vegaanisia välipalapatukoita, valpas toimisto­koira ja kahvikoneita, jotka sallivat vaahdottaa maidon itse.”Yritykset kilpailevat millenniaaleista työvoimana. Heille pitää pystyä tarjoamaan merkityksellisyyden tunnetta. Siihen kuuluvat myös elämykselliset puitteet työnteolle”, toimiston suunnitellut lontoolaiskonsultti kertoi.Osallistuin innovaatiokierrokselle, jossa vierailukohteena oli Lontoon yritysmaailma. Olin nähnyt koiria, pelikonsolihuoneita, seinille valaistuja voimalauseita ja kukilla koristeltuja granola-jugurtteja. Ne oli tehty millenniaalien eli y-sukupolven viihtyvyyttä ajatellen.alkupuolella syntyneenä kuulun millenniaaleihin, joiden tarpeesta tehdä merkityksellistä työtä on osattu kertoa jo vuosia. Mietin, miltä näyttäisi toimisto, jonka konsultit olisivat suunnitelleet viisikymppisten tarpeita arvaillen. Olisiko siellä ehkä kookkaita säästöpossuja ja nimikkonojatuoleja kertomassa, että palkkaa, asemaa ja lojaaliutta organisaatiota kohtaan arvostetaan?Toivottavasti ei, mutta vaikea arvailla, koska puhe pyörii lähinnä nuorempien sukupolvien tarpeiden ympärillä. Luemme siitä, miten millenniaalit muuttavat organisaatioita ja mitä heitä nuorempi z-sukupolvi toivoo työelämältä, mutta emme siitä, mitä 1950-, 1960- tai 1970-luvulla syntyneet haluavat nyt ja tulevaisuudessa.ja motivaatiotekijät tuppaavat muuttumaan elämäntilanteen mukaan ja uran edetessä. Työelämän muutos ei ole vain yhden sukupolven asia.Sellaiset trendit kuten tarve tuntea työnsä merkitykselliseksi ovat jaettuja, vaikka merkityksellisyyden vaatimus kuvataankin yleensä pari-kolmekymppisten ominaisuudeksi. Ihan kaiken ikäiset haluavat tuntea, että heidän työllään ja heillä itsellään on väliä.Johtajille suunnatut vinkkiartikkelit kysyvät: ”Z-sukupolvi tulee – oletko valmis?” Ehkä paras vastaus siihen olisi: En ole ehtinyt ajatella asiaa niin kapeasti, koska täällä on tilanne päällä monen sukupolven kanssa ja ne kaikki koostuvat erilaisista yksilöistä.ympärillä oli autiota koko kierroksemme ajan. ”Ei kenelläkään ole aikaa pelata”, totesi ohi pyyhältänyt millenniaali.Ymmärrän hyvin. Itsekin tarvitsisin ennemmin maanalaista kapselia, joka kuljettaisi työpaikalta päiväkodille yhdessä hujauksessa.