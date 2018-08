Mielipide

puolesta toimiviin järjestöihin ja ihmisiin kohdistuva painostus ja väkivalta ovat ­lisääntyneet. Viime vuonna maailmassa tapettiin Front Line Defenders -järjestön mukaan 312 ihmis­oikeuspuolustajaa. Vain harvoissa tapauksissa syylliset on saatu ­oikeuden eteen. Korruptio ja ­oikeusvaltion heikkous tekevät vainon jatkumisen mahdolliseksi.Vaino on järjestelmällisintä yksinvaltaisesti johdetuissa maissa, mutta ihmisoikeuksien puolesta toimivat ovat ahtaalla muuallakin. Amnesty Internationalin mukaan tappoja, pidätyksiä, mustamaalausta ja vakavaa häirintää tapahtui vuonna 2016 yhteensä 94 maassa.maissa hallitukset hankaloittavat ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa lisääntyneillä hallintomääräyksillä, viranomaistarkastuksilla, selvityspyynnöillä ja takavarikoinneilla. Yhä useammassa maassa ­ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa vaikeuttaa se, että ne on luokiteltu ulkomaisiksi agenteiksi. Joukko venäläisiä kansalaisjärjestöjä on tehnyt asiassa valituksen Euroopan ­ihmisoikeustuomioistuimelle.Eliitin taloudellisten väärinkäytösten paljastaminen on vielä vaarallisempaa kuin poliittinen arvostelu. Suurin osa surmatuista ihmisoikeuspuolustajista on edistänyt inhimillisiä työoloja, maa- ja ympäristöoikeuksia sekä alkuperäiskansojen oikeuksia. Naisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä siirtolaisten oikeuksia ajavat ovat monissa maissa vailla oikeussuojaa.Toimittajien ja bloggaajien työn häirintä ja pidätykset ovat Euroopassa kasvava ongelma. Euroopan neuvoston jäsenmaissa murhattiin vuonna 2017 viisi toimittajaa, ja 13 aiempaa murhaa on selvittämättä. Oikeuslaitoksen itsenäisyyden ohella juuri lehdistönvapaus mittaa nyt oikeusvaltion ja demokratian tilaa.ei ole näin lohduton. Korruptiotapauksia käsitellään mediassa, tieto leviää internetin ja ­sosiaalisen median ansiosta. Koulutus lisää tietoa yhteiskunnasta ja ­oikeuksista. Tehostunutkaan viranomaishäirintä ei estä ihmisoikeustiedon leviämistä.YK sekä EU ja muut alueelliset järjestöt ovat kehittäneet ohjeita ja valvontaa ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi. Ihmisoikeusloukkauksia on myös vähennetty vahvistamalla kansallista oikeussuojaa. Tosin esimerkiksi Meksikossa rikostapausten määrä on lainmuutoksista huolimatta jatkanut kasvuaan.Kansalaisjärjestöt ja media raportoivat yritystoimintaa seuraavien ­ihmisoikeuspuolustajien kohtelusta, ja kansainväliset liikeyritykset ovat itsekin aktivoitumassa. Adidas on luonut riippumattoman valitus­elimen, joka käsittelee yrityksen toimintaan liittyviä tapauksia. Marks & Spencer ajaa ihmis­oikeuspuolustajien tukea osaksi yritysstrategiaansa ja raportointiaan.Useat suomalaisyritykset seuraavat alihankkijoidensa työoloja. Yritysten ihmisoikeusvastuita koskeva koulutus on lisääntynyt.edellyttävät Suomelta aktiivisuutta ja näkyvyyttä ihmisoikeuspuolustajien tukemisessa. Näkyvää toimintaa tarvitaan, samoin hiljaista diplomatiaa. Toiminnan tuloksellisuuden ja erityisesti EU-maiden yhteistoiminnan tulee edelleen olla lähtökohtina.Ihmisoikeuspuolustajat voidaan ottaa aiempaa näkyvämmin huo­mioon osana Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja taloudellisia suhteita.Ulkoministeriö hyväksyi vuonna 2014 ohjeet ulkomaanedustustoille ja ministeriölle ihmisoikeuspuolustajien tukemisesta ja suojelusta.Suomen tuesta ihmisoikeuspuolustajille julkaistiin viime vuoden lopulla ulkoinen arvio, jonka mukaan suurlähetystöjemme yhteydenpito vaikeissa oloissa toimiviin ihmisoikeuspuolustajiin on lisääntynyt ja henkilöstökoulutuksella toimintaa voidaan edelleen tehostaa. Arviossa selvitetään myös sitä, millä pohjalla Suomi voisi tarjota ihmis­oikeuspuolustajien suojelemiseksi väliaikaisia turvallisuusjärjestelyjä, kuten turvaresidenssejä.Suomi painottaa ulkopolitiikassaan naisten, alkuperäiskansojen ja vammaisten oikeuksia sekä taloudellis-sosiaalisia oikeuksia. Suomi voi olla näillä alueilla suunnannäyttäjä. Sanavapaus, tasa-arvo ja vapaa kansalaistoiminta ovat Suomen vahvuuksia. Meillä on kokemusta, jota voimme jakaa kansainvälisesti.