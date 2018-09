Mielipide

Arkkitehtuuri- ja designmuseo sopisi loistavasti Paimion parantolan tiloihin

Designmuseon

ja arkkitehtuurimuseon yhdistämisestä on tullut ajankohtainen kysymys. Helsingin pormestari kiirehti jo varaamaan museon Helsinkiin kertainvestoinnilla. Suomen museoliiton pääsihteerin Kimmo Levän (HS Mielipide 29.8.) mielestä museo on muuta kuin pelkät seinät.Toisaalla pohditaan Paimion parantolan kohtaloa. Alvar Aallon suunnittelema arvorakennus on saamassa uuden omistajan, koska se on ollut myynnissä kesän alusta asti.Parantola on itsessään arkkitehtuurin helmi. Se on myös kalustettu Alvar Aallon huonekaluilla.Olisiko meillä tässä valmiina supermuseo? Parantolassa olisi tilojen suhteen mahdollista rakentaa museoon arkkitehdeille ja muotoilijoille omia nimikkohuoneita.Kuulen jo niiden äänet, jotka sanovat parantolan olevan liian kaukana kaikesta ja ihan mahdottoman suuri. Helsingistä matka-aikaa kertyy puolitoista tuntia hyvää moottoritietä ­pitkin. ­Rakennuksen koko ­antaisi taas mahdollisuuden kehittää ­alueelle muutakin toimintaa.Rakennukseen voitaisiin rakentaa erilaisia luentosaleja ja majoitustiloja kurssilaisille. Siitä voitaisiin tehdä koko maailman arkkitehtuurin keskus, jossa myös suunnittelun erilaiset muotokielet kohtaisivat niin ­designin kuin arkkitehtuurinkin puitteissa.Parantolan suuri koko antaa myös mahdollisuuden rakentaa tiloihin erilaisia tulevaisuuden visioita esimerkiksi siitä, miten automatiikka ja robotiikka vaikuttavat asumiseen.Miksei rakennukseen voitaisi tehdä myös työtiloja muotoilijoille ja arkkitehdeille? Siellä voisi olla vuokrattavia työhuoneita, joihin arkkitehdit tulisivat työskentelemään ja saamaan vaikutteita suomalaisesta arkkitehtuurista ja toinen toisiltaan.Parantolaan voisi rakentaa myös lasinpuhaltamon, valimon, puusepänverstaan ja paljon muutakin, jossa muotoilijat voisivat valmistuttaa teoksiaan valmiiksi asti.Arvaan jo, ettei tällainen käy, kun siitä ei tule poliittista muistomerkkiä kenellekään poliitikolle tai muulle vaikuttajalle.