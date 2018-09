Mielipide

Terveisiä Yhdysvaltojen koulumaailmasta – suomalaisilla ja amerikkalaisilla olisi opittavaa toisiltaan

lapseni aloittavat viidennen koulu­vuotensa Yhdys­valloissa. Pian he siirtyvät suomalaiseen kouluun.Minulla on terveisiä. Suomalaisilla ja amerikkalaisilla olisi opittavaa toisiltaan.Ensimmäinen läksy suomalaiselle koululle on esiintymistaito. Kuopuksen piti viedä viisivuotiaana amerikkalaiseen esikouluun pehmoeläin ja kertoa siitä luokalle. Kun julkinen esiintyminen alkaa taaperona, amerikkalaiset kehittyvät siinä ylivoimaisiksi.Sen huomaa myös toimittaja haastatellessaan amerikkalaisia. Heillä on aina mielipide, vaikka tietoa ei olisikaan. Suomalaisilla voi mennä toisinpäin.Välillä tuntuu, että amerikkalaiskoulu on suunniteltu ekstroverttien ehdoilla: kaikista yritetään tehdä sellaisia. Piilaakso perustuu pitchaukseen! Suomalainen koulu ymmärtää onneksi introvertteja – mutta suosiiko se myös heitä?Sitten ovat kouluajat. Yhdysvalloissa koulu alkaa ja loppuu joka päivä samaan ­aikaan, meillä kello 9–15.25. Se on vanhemmille helpotus. Lisäksi koululla on monia maksullisia iltapäiväkerhoja, joihin lapset voivat siirtyä suoraan oppi­tuntien jälkeen.Hieno asia lasteni koulussa on sekin, että joka luokassa on myös kehitysvammaisia lapsia. Heitä ei siis eristetä.mitä amerikkalaisen koulun pitäisi oppia suomalaisesta koulusta?Olen haaveillut suomalaisen koulun lämpimästä, maksuttomasta lounaasta neljä vuotta. Lasteni koulussa Yhdys­valloissa lounaaksi on kananugetteja, köyhiä ritareja, pizzaa ja hampurilaisia. Sitten ihmetellään, miksi lapsilla on paino-ongelmia.Toinen asia on kielten oppiminen. Amerikkalaiskouluissa vieraan kielen opinnot aloitetaan yleensä vasta yläkoulussa. Se on ihan liian myöhään.Sitten on akateeminen taso, joka ­näkyy myös Pisa-mittauksissa. ­Toivon, että suomalaiskoulussa lapsilta vaaditaan vähän enemmän kuin Yhdysvalloissa. Yhdys­valloissa parhaan arvosanan saa tekemättä töitä, minkä huomaavat myös suomalaiset vaihto-oppilaat.yksityiskouluissa taso on toki kovempi. Niitä käy kuitenkin vain kymmenen prosenttia amerikkalais­lap­sista. Kalliiden, ei-uskonnollisten yksityiskoulujen oppilaista 95 prosenttia pää­tyy yliopistoon. Kunnallisista kouluista yliopistoon menee alle puolet.Jaottelu Yhdysvalloissa ei siis tapahdu ylioppilaana vaan paljon nuorempana. Sitä en toivoisi mihinkään maahan.