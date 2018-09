Mielipide

Sähköinen ylioppilaskoe tuo lukiolaisille lisää paineita – Miksi päättäjät eivät välitä meidän mielipiteestämm

Aloitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

koulun samaan ­tapaan kuin monet aikaisemmat ikäluokat ennen minua. Minulla oli kynä, vihko ja kirja, ja opettaja käytti ­opetuksessaan apuna joko liitutaulua tai piirtoheitintä. Koulussa oli yksi tietokoneluokka, jonne pääsimme kerran viikossa.Nyt kymmenen vuotta myöhemmin olen lukion toisella vuosiluokalla, ja minun odotetaan seuraavien kahden vuoden aikana kirjoittavan kaikki yli­oppilastutkintoni aineet sähköisesti.Lukion ensimmäisen vuoden aikana tein Ylioppilaslautakunnan sähköisessä koeympäristössä eli Abitissa kymmeniä eri kurssikokeita. Yhdestäkään kokeesta ei selvitty ilman, että jonkun luokassa olevan yhteyteen tai koneeseen olisi tullut jotain vikaa.Tietoteknisiin ongelmiin käytetty aika on pois opiskelijan koeajasta, mikä eriarvoistaa kokeen tekijöitä.Näytön edessä kolme tai jopa kuusi tuntia yhtäjaksoisesti istuminen saattaa aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä ja pahoinvointia, mikä näkyy kokeen suorituksessa. Omassa tieto­koneessani Abitti ei edes käynnisty, vaikka ­tietokone on hankittu kaikkien Ylioppilastutkintolautakunnan antamien kriteereiden mukaan.Sähköistymisen seurauksena kokeissa vaaditaan yhä useammin joidenkin tiettyjen ohjelmistojen hallintaa.Esimerkiksi matematiikassa ei enää riitä, että osaa laskea, vaan tämän lisäksi vaaditaan useiden erilaisten ohjelmistojen hallintaa, joita opettajatkaan eivät välttämättä vielä kunnolla hallitse.Sähköisissä kokeissa ja yli­oppilaskirjoituksissa on toki myös hyviä puolia. Hyvistä puolista huolimatta olen sitä mieltä, ettei opiskelijoiden mielipidettä ja hyvinvointia ole otettu tarpeeksi huomioon ylioppilaskirjoituksia sähköistet­täessä.Sähköisesti kirjoittaminen tuo monelle lukiolaiselle lisää paineita jo muutenkin stressaaviin ylioppilaskirjoituksiin. Moni lukion nykyisistä opiskelijoista kirjoittaisi vähintään matematiikan, fysiikan ja kemian mieluummin paperisesti kuin sähköisesti.Lukiolaiset ovat itse itsensä parhaita asiantuntijoita. Miksi päättäjät eivät välitä meidän mielipiteestämme?