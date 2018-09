Mielipide

Suomessa olisi syytä puhua kuukautistasa-arvosta

Skotlannin

on syysluku­kauden alusta lähtien maailman ensimmäinen maa, jonka kaikissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa jaetaan ilmaiseksi kuukautissuojia.Se voi kuulostaa pikku-uutiselta, mutta monelle tytölle ja naiselle asia on tärkeä. Kuukautissuojien puute on myös merkittävä globaali tasa-arvo-ongelma.Skotlannissa joka neljännellä koululaisella ja opiskelijalla on Young Scot -järjestön kyselytutkimuksen mukaan ollut vaikeuksia kuukautissuojien hankkimisessa. Osa jää siksi pois koulusta.Skottihallituksen tavoite onkin ”lopettaa kuukautisköyhyyden vitsaus”. Hallitus käyttää oppilaitosten kuukautissuojiin noin 5,8 miljoonaa euroa ja myöntää lisäksi 550 000 euroa hyväntekeväisyysjärjestölle, joka toimittaa kuukautissuojia suoraan vähävaraisiin perheisiin.”Niin rikkaassa maassa kuin Skotlanti on mahdotonta hyväksyä, että kenelläkään olisi vaikeuksia hankkia perussaniteettitarvikkeita”, sanoi asiasta vastaava ministeri Aileen Campbell.rikkaissa maissa, myös Suomessa, se ilmeisesti on hyväksyttävää. Ainakin siltä näyttää, kun katsoo kuukautissuojien verokohtelua.Kanada ja useat Yhdysvaltain osa­valtiot ovat jo poistaneet suojilta arvonlisäveron, koska se on syrjivä kohdistuessaan vain naisten tarvitsemiin välttämättömyystuotteisiin. EU ei salli nollaveroa, mutta Ranskassa niin sanottu tamponi­vero on laskettu 5,5 prosenttiin ja Britan­niassa viiteen. Suojat rinnastuvat verotuksessa farmakologisiin tuotteisiin.Suomessa arvonlisävero on korkein mahdollinen, 24 prosenttia. Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) teki viime vuonna lakialoitteen veron laskemisesta 10 prosenttiin. Aloite ei edennyt, koska se ei saanut riittävästi kannatusta.lisäksi myös Kenian hallitus on päättänyt, että sillä on varaa hankkia kouluihin kuukautissuojia.Köyhissä Afrikan ja Aasian maissa on tavallista, että tytöt jättävät koulun kesken kuukautissuojien puutteen ja häpeän takia. Koulun keskeyttäneet tytöt päätyvät usein nuorina naimisiin ja äideiksi.Skotlannin ja Suomen kaltaisissa maissa ongelman mittakaava on pienempi. Kuukautissuojien hinta voi silti olla liikaa, jos joutuu joka päivä laskemaan, onko varaa ostaa ruokaa.Rahan lisäksi kyse on viestistä, jonka päättäjät haluavat kuukautisiaan häpeäville tytöille lähettää. Etenkin Yhdys­valloissa ja Britanniassa puhutaan paljon ”kuukautistasa-arvosta”. Siitä olisi aika puhua Suomessakin.