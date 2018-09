Mielipide

Itämeren hapetusta kannattaa selvittää

tuli heinäkuussa Itä­meren suojelukomission Helcomin puheenjohtaja. Kaksivuotisen puheenjohtajakauden aikana Suomen pitäisi johtaa Itämeren suojelua ­entistä tuloksellisempaan suuntaan.Osana tätä tehtävää merellä toteutettuja toimenpiteitä pitää ar­vioida ja niille on luotava peli­säännöt. On hienoa, että Itämeren pilaaminen on selvästi vähentynyt aiempiin vuosikymmeniin verrattuna. Pilaamista pitää vielä vähentää, mutta tulisiko rikki mennyt meri myös erikseen korjata?Viime kesät ovat osoittaneet, että Itämeren tilaa voidaan parantaa. Pietarin ja Laukaanjoen fosfori­tehtaan massiiviset päästövähennykset ovat kirkastaneet vettä itäisellä Suomenlahdella. Kuluneena kesänä sinileväkukintoja ruokkivat Itämeren pääaltaan fosforipitoiset vedet, ja niitä pullahtelee jatkossakin Suomenlahdelle.Vaikka Itämeren ulkoinen kuormitus on pudonnut 1980-lukuun verrattuna alle puoleen, meren tila on pysynyt huonona. Ilmaston­muutos voimistaa rehevöitymistä, ja edulliset keinot vähentää kuormitusta hupenevat. Puhtaan meren saavuttamiseksi on syytä ottaa vakavasti toimenpiteet, jotka pyrkivät suoraan vaikuttamaan meren fosforivarantoon.tulee noin 37 000 tonnia fosforia vuodessa. Fosforin varanto meressä on 700 000 tonnia. Varanto tyhjenee nyt Tanskan salmien kautta (11 000–17 000 tonnia vuodessa) ja kalastuksen mukana (noin 3 000 tonnia vuodessa). ­Veden virtaukseen Tanskan salmissa ei voida vaikuttaa, mutta kalastuksen mukana Itämerestä voitaisiin poistaa kestävästi jonkin verran enemmän fosforia kuin nyt.Itämeren fosforivarantoa vähentäisi myös fosforin pysyvä sedimentoituminen merenpohjaan. Rehevöitymisestä kärsivässä meressä käy päinvastoin: sedimentteihin sitou­tunut fosfori vapautuu, kun runsas leväkasvu kuluttaa happea syvänteistä. Hapettomissa oloissa rauta ei enää sido fosforia.Juuri syvänteiden happikato on kasvattanut fosforivarantoa, vaikka Itämeren ulkoinen kuormitus on puoliintunut.pääaltaan syvänteiden laaja hapetus olisi varteenotettava, suoraan fosforivarantoon kohdistuva toimenpide. Tuulivoimalla toimivat pumput siirtäisivät hapekasta vettä merenpohjaan ja tehostaisivat fosforia sitovia prosesseja.Hapetus olisi toimiessaan halpa ja nopea tapa korjata ongelmaa. Optimistisimpien arvioiden mukaan fosforin vapauttamisen estäminen maksaa vain kymmenen euroa fosforikiloa kohti, eli puhdistusten yksikkökustannukset ovat samaa luokkaa kuin jätevedenpuhdistuksen kulut suurimmilla puhdistamoilla.hapetukseen liittyy kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä. Ei ole varmaa, miten muutokset ­veden kiertoliikkeessä, kerrostuneisuudessa tai lämpötilassa vaikuttavat meren ekosysteemiin. Edes tarkkoja vaikutuksia Itämeren pääaltaan fosforipitoisuuksiin ei pystytä tarkasti mallintamaan.Lisätieto hapetuksen vaikutuksista olisi arvokasta, koska se mahdollistaisi paremman päätöksenteon tulevaisuudessa. Jonkin verran tietoa voidaan kerätä tutkimuksen ja rajattujen kenttäkokeiden avulla, mutta lopullinen päätös hapetuksesta joudutaan tekemään tuntematta kaikkia seurauksia. Todelliset vaikutukset nähdään vasta, kun toimenpidettä kokeillaan niin laajasti, että sen vaikutus erottuu luonnon satunnaisvaihtelujen alta.Mitä suuremmassa mittakaavassa hapetus toteutetaan, sitä enemmän opitaan. Ekosysteemin muuttumiseen liittyvät riskit kuitenkin kasvavat mittakaavan mukana.Riskit on kartoitettava ja minimoitava, mutta uusia toimia ei pidä ­kategorisesti vastustaa. Täytyy myös varmistaa, etteivät uudet keinot johda perinteisten vähennystoimien laiminlyöntiin. Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien tehokasta puhdistamista on jatkettava, ja maatalouden kuormituksen vähentämiseen pitää löytää uusia tapoja.tilan parantuminen on vaatinut tieteellisten tulosten ohjaamaa, rohkeaa ja pitkä­jänteistä työtä, jossa suomalaiset ­ihmiset ja organisaatiot ovat usein olleet ratkaisevassa osassa.Suomen kannattaisi nyt Helcomin puheenjohtajana vaalia tätä perinnettä muun muassa selvittämällä ­syvänteiden hapetukseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.