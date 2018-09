Mielipide

Sipoonranta on suunniteltu huonosti, ja siltä puuttuu missio eli syy olla olemassa

Sipoonranta

asuinalue ei houkuttele uusia asukkaita. Alueen valmistumista on siirretty useaan otteeseen. Kunnan päättäjien ja alueelle jo muuttaneiden hermot alkavat oikeutetusti olla kireällä. Asunnot ovat kalliita, mutta palvelut puuttuvat.Alueen heikko vetovoima ei ole yllätys kuluttajakäyttäytymistä ymmärtäville ja tutkiville ihmisille. Alueen puutteet ovat olleet tiedossa jo vuosia.puuttuu kauneus ja yllätyksellinen mielenkiinto. Alue on suunniteltu huonosti, ja siltä puuttuu missio eli syy olla olemassa. Arkkitehtuurin taso on onneton. Ihmisille ei muodostu myönteisiä odotusarvoja, eikä kiinnostuksen lumipallo lähde pyörimään.Suomalaisesta asuinrakentamisesta puuttuu täysin kauniisti rakentamisen ideaali. Jopa uusia kaupunginosia rakennetaan ilman kokonaisnäkemystä ympäristöstä ja rakennusten ­ulkonäöstä. Rakennetaan massoja tiiviisti ja halvalla. Rakennusten eliniäksi suunnitellaan keskimäärin vain neljäkymmentä vuotta, vaikka pitäisi rakentaa useiden satojen vuosien alueita.on, että virkamiehet ja poliitikot ovat alistaneet ratkaisut rakennuttajille.Rakentaminen on aina jonkun liiketoimi. Vain harvoin ymmärretään, että parasta bisnestä olisi rakentaa hyvin ja kauniisti.Koska rakentamisen voitot tulee kerätä heti, kauneus jätetään muiden huoleksi. Virkamiehillä ja poliitikoilla tulisi ­olla ymmärrystä ja näkemystä myös kauneusarvoista ja aikaa kestävästä rakentamisesta. Valitettavasti näin ei ole.Kun ihmisiä pyydetään ni­meämään ihannekaupunkeja ja paikkoja, joissa he haluaisivat asua tai vierailla, vastaukseksi saadaan esimerkiksi seuraava lista: Venetsia, Rooma, Pariisi, Suomenlinna, Hanko, vanha Porvoo tai Aurajoen ranta Turussa.Kun kysytään, miksi juuri nuo kohteet, vastaus kuuluu yksinkertaisesti: koska ne ovat kauniita ja mielenkiintoisia kaupunkeja tai alueita.Sipoonranta on luonnon­kaunis alue, mutta se on pilattu rumalla rakennuskannalla eikä alue ole mielenkiintoinen. Sipoonranta on liian tiivis, liian korkeasti rakennettu ja yksinkertaisesti ruma. Ihmiset elävät haaveista. Jos alueeseen ei liity onnellisen elämän odotusarvoja, ei siihen myöskään liity minkäänlaisia arvonnousun odotusarvoja.ei valitettavasti ole ainoa menetettyjen mahdollisuuksien asuinalue. Esimerkiksi Helsingin Jätkäsaari ja Ruoholahti, Espoon Suurpelto, Kirkkonummi sekä Kauniainen ovat alueita, joilla olisi ollut kaikki mahdollisuudet menestykseen, mutta joille ei voi ennustaa arvonnousua eikä valloittavaa tulevaisuutta, koska hyvä suunnittelu ja rakentamisen ohjaus puuttuvat.