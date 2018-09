Mielipide

Seuraan kauhuissani, kuinka ammattiliitot vaikeuttavat työllistämistä

Olen

kauhuissani seurannut, kuinka ammattiliitot koettavat estää ehdotuksen, jolla yritetään lisätä työpaikkoja Suomeen helpotta­malla työntekijän irtisanomista. Irtisanomisen vaikeus ja siitä mahdollisesti koituvat kustannukset ovat mielestäni pienyrityksen suurin este palkata uusia työntekijöitä.Luovuin juuri alle 20 henkilön yrityksestä ja tiedän, ettei yrittäjä uskalla ottaa sitä riskiä, että tekee väärän henkilövalinnan.Irtisanominen on ikävä kyllä joskus välttämätöntä heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa, vaikka yrittäjä pyrkii välttämään sitä viimeiseen saakka. Hän usein yrittää muita keinoja kuten lomauttamista. Siinä on kuitenkin turhaa byrokratiaa, ja keinona se on jäykkä. Erityisesti käsityövaltaisella alalla työvoimakulujen osuus on erittäin suuri ja siihen reagoiminen nopeasti on tärkeää.On myös mahdollista, että yritykseen on palkattu työntekijä, joka ei ole motivoitunut tekemään töitä muiden työntekijöiden lailla, jolloin muut joutuvat paikkaamaan hänen tekemättömyyttään. Jos tilannetta ei saa parannettua puhumalla, työrauhan ja hyvän ilmapiirin parantamiseksi yrittäjän on joskus pakko irtisanoa tällainen henkilö.Ongelma on yleinen. Yrittäjät ovat päättäneet olla työllistämättä ja pitävät mieluummin yrityksen toimintaa pienempänä välttääkseen riskiä palkata työhön soveltumattomia työn­tekijöitä.Pienyrityksen toiminnan on oltava mahdollisimman tehokasta, sillä muutenkin usein ­käsityövaltainen tekeminen on kalliimpaa kuin suuremman yrityksen koneistettu tuotanto.Eniten ammattiliitoissa minua masentaa, että liittojen johtajat ja muut johtavassa asemassa olevat eivät ajattele työntekijän etua vaan oman jakkaransa säilyttämistä. Hyvä työntekijä on kullanarvoinen. Kaikki tuntemani yrittäjät haluavat pitää tällaisesta työntekijästä kynsin hampain kiinni.