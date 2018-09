Mielipide

Putinilla on useita syitä puhua ympäristöstä

Ympäristöasiat

tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi elokuussa Venäjän presidentin Vladimir Putinin Sotšissa, Putin halusi selvästi puhua julkisuudessa ympäristö­asioista.Hän otti ne esiin heti niissä lyhyissä alkusanoissa, joita viestimet saavat seurata. Lisäksi suunnilleen tapaamisen puolivälissä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa venäläisten toimittajien ensimmäinen kysymys koski arktisen alueen ympäristöyhteistyötä, johon Putin vastasi pitkään ja selvästi valmistautuneena.Putin myös sanoi tukevansa Niinistön ideaa järjestää Arktisen neuvoston huippukokous Suomen parhaillaan käynnissä olevalla puheenjohtajuuskaudella.ovat tietenkin tärkeitä, mutta niitä korostamalla saa lähetettyä monta poliittista viestiä niin ulkomaille kuin kotiyleisöllekin.Tällä tavoin kahdenväliset suhteet voi esittää niin vakaiksi, että voidaan keskittyä muihin asioihin. Ympäristöyhteistyössä on myös mahdollista saada aikaiseksi jotain, kun pakotteet ovat voimassa ja maailmanpolitiikasta on vahvasti eroavat näkemykset. Putin muistikin mainita Itämerta uhkaavan, Pietarin lähellä sijaitsevan Krasnyi Borin ongelmajätekaatopaikan, jonka puhdistamista Suomi ja Venäjä ovat suunnitelleet yhdessä.Samalla voi asettua ikään kuin hyvän puolelle maailmanpolitiikassa. Yhdysvalloissa nykyhallinto kun suhtautuu ympäristönsuojeluun kriittisesti.Putinin ympäristöpuheet ovat tuskin ihan tyhjiä, mutta rehellisesti sanottuna ilmastokysymykset eivät ole häntä juuri kiinnostaneet. Luonnonvarojen hyödyntäminen ajaa ympäristönsuojelun ohi. Luonnonsuojelu nähdään Venäjällä pitkälti esimerkiksi rauhoitettujen alueiden eikä arjen toimien kautta.ympäristöaiheilla on myös erityinen historiallinen merkityksensä.Ympäristöongelmat olivat ensimmäisiä näkyviä Neuvostoliiton vallanpitäjiin kohdistuneita julkisia kritiikin aiheita 1980-luvun alussa jo ennen viimeisen neuvostojohtajan Mihail Gorbatšovin aikaa. Baltian maiden itsenäisyysliikehdintä käynnistyi sekin 1980-luvulla pitkälti ympäristöliikkeenä, tosin siinä oli jo aluksi myös kansallisia piirteitä.Ympäristöasiat nousevat nykyisinkin esiin. Tänä vuonna monin paikoin ihmiset kyllästyivät asuinseudullaan sijaitseviin kaatopaikkoihin, mikä synnytti yllättävän mielenosoitusliikehdinnän.Niinpä Kreml onkin tarkkana, ettei ympäristöstä puhuminen jää vain sen kriitikoiden aiheeksi.