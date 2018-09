Mielipide

Missä äänestäjä, siellä kohta politiikka

oli suomalaiselle politiikalle järkytys. Valta­puolueet olivat keskustelleet ja keskustelut­taneet ihmisiä omasta mielestään tärkeistä asioista mutta jättäneet huomiotta yhden teeman: maahanmuuton. Vaikka maahanmuutto ei tuolloin kovin vuolasta ollutkaan, siitä puhumalla pääsi ohi vanhoista puolueista. Perussuomalaiset nousivat jytkyvoittoon tämän ohituskaistan kautta.Sen jälkeen muut puolueet ovat etsineet tässä teemassa linjaansa. Ja missä äänestäjä, siellä pian politiikkakin. Maahanmuuttoa arvostelevien näkemykset ja sanat uivat – lieventyneinä tosin – vanhojen puolueiden kannanottoihin.prosessi on ollut käynnissä muissakin Euroopan maissa: esimerkiksi Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja nyt vaalien alla Ruotsissa. Päättäjiä ja van­hoja puolueita kohtaan suuntautuva paine ei tule vain maan sisältä vaan myös rajojen yli. Italian ja Ranskan välit ovat viilentyneet. Italia haluaa ohjata Välimeren yli tulevat turvapaikan­hakijat minne tahansa muualle kuin Italiaan.Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaisi keskittyä EU-yhteistyöhön – pelin rakentamiseen eikä rikkomiseen. Mutta ei hänkään mene vastatuuleen. Macronin aikana Calais’n pakolaisleirit on tuhottu, entistä pikaisemmat käännytykset on tehty mahdolliseksi ja käännytystä odottavien enimmäispidätysaikoja on pidennetty. Italia ja Ranskan ääri­oikeisto pakottavat suosiotaan menettäneen Macronin tiukemmalle linjalle.”Ei minulla ole antaa kaikille papereita”, hän tokaisi yleisötilaisuudessa naiselle, joka oli tullut Marokosta Ranskaan ja toivoi Macronilta suopeutta. Ymmärrettävä sanoma, mutta julkisena tekona myös poliittinen viesti. ”Il faut retourner”, hän sanoi. Englanniksi: Go home.Saksassa CDU:n kansanedustaja Bettina Kudla käytti maahanmuuttoa arvostellessaan natsiaikojen termiä umvolkung – kansan etninen muuttaminen. Termi kukkii taas myös Itävallassa.huippukokous päätti tutkia, voisiko Välimeren yli tulevat ohjata Euroopan ulkopuolelle vastaanottokeskuksiin. Kokous taiteili sanoilla nimeämällä nämä leirit (saksaksi Lager) termillä disembarkation platform. Suora suomennos: maihinnousualusta tai -laituri.Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi Ylen Ykkösaamussa, että suurin osa vuonna 2015 Eurooppaan tulleista ei paennut vainoa vaan etsi taloudellista etua itselleen. Väite on kiistelty, mutta sen on nyt näkyvästi esittänyt pääministeri.