Koomikko huijasi Amerikan kiilusilmiä

Who Is America?

Huumorilla

ja kiihkoilijat ovat saaneet tänä kesänä kyytiä Sacha Baron Cohenin sarjassa Who Is America? Niin ovat myös minun vatsalihakseni. Naurusta.Cohenilla on sarjassa kuusi eri roolihahmoa: israelilainen turva­ekspertti Erran Morad, texasilainen salaliittoteoreetikko Billy Wayne Ruddick Jr., PhD, vasemmistolainen gender-aktivisti Dr. Nira Cain-N’Degeocello, vankilasta vapautunut brittikonna Rick Sherman, italialainen muotivalokuvaaja Gio Monaldo ja suomalainen Youtube-tähti OMG­WhizzBoyOMG!. Kaikki hahmot ovat hyviä, jotkut poskettomia.show’ssa on esiintynyt Erran Morad, joka on yllyttänyt oikeistolaiset asehullut paljastamaan oikean nahkansa.Tähän asti uskomattomimmassa jaksossa joukko oikeistopoliitikkoja – mukana nimekkäitä kongressi­edustajia – julisti kannattavansa nelivuotiaiden päiväkotilasten aseistamista terrorihyökkäysten varalta.Morad pääsi myös haastattelemaan entistä varapresidenttiä Dick Cheneyä, joka signeerasi tapaamisen lopuksi uuden ystävänsä vesi­kidutuskanisterin.Mutta lyö Cohen Amerikkaa vasemmallekin poskelle.Juicetukkainen sukupuolitutkija Nira Cain-N’Degeocello on jättänyt punavihreän kuplansa Oregonissa ja lähtenyt pyöräilemään halki Amerikan saadakseen Trumpin äänestäjät luopumaan ”rasistisista ja lapsellisista” käsityksistään. Uskomattomassa kohtauksessa Nira saa terapeutin avustamaan itseään empatiaharjoituksessa, jossa mies yrittää samastua naisen tunteisiin synnyttämällä muovinuken peräsuolestaan.Rick Sherman on mukana pilkkaamassa ennakkoluulottomuudellaan ylpeileviä kulttuurihahmoja. Vankilassa huippukokiksi opiskellut Sherman valmistaa ruokakriitikko Bill Jillalle aterian, joka huipentuu kiinalaisesta dissidentistä valmistettuun pihviin. Kriitikko ylistää ihmislihaa ”suussa sulavaksi”.Suomalainen tubettaja OMG­WhizzBoyOMG! on hassu hihittäjä joka mainostaa vähän väliä muoviukkeleitaan ja latelee sekaan käsittämätöntä siansuomea. Käsitys suomalaismiehestä on maailmalla selvästi murroksessa.WhizzBoyn huippua oli Trumpin suosikin, arizonalaisseriffi Joe Ar­paion absurdi haastattelu.vahvistaa kaksi asiaa: 1. Sacha Baron Cohen on nero. 2. Ihmisiä on helppo huijata.Suurin osa kohtauksista on tehty niin, että haastateltavat ovat tienneet puhuvansa kameralle mutta kuvitelleet päätyvänsä esimerkiksi italialaiseen muotimakasiiniin tai suomalaiselle Youtube-kanavalle. Samalla he ovat panneet puumerkkinsä paperiin, jossa ovat sallineet ohjelman näyttämisen muuallakin – kuka sitä pientä pränttiä lukee?Cohenin hahmot ovat päässeet tapaamaan hämmästyttävän kovia nimiä Dick Cheneystä senaattori Bernie Sandersiin. Mistä nämäkin tyypit maksavat avustajilleen, kun nämä eivät tarkista puheille pyrkivien taustoja?Vaikka onhan Cohen ovela. ­Oikeistolaiset tuntuvat pitävän Mossad-mies Moradia niin omanaan, että alkavat heti puhua tälle kuin kaverilleen. Nyky-Amerikassa ihmisiä ei jaeta järkeviin ja järjettömiin vaan omiin ja vastustajiin.menee Yhdysvalloissa nyt hyvin. Trump on tehnyt Amerikasta taas hauskan. Barack Obaman aikana presidentti pilkkasi it­seään Washingtonin kirjeenvaihtajien illallisilla, mutta Trump ei suostu osallistumaan juhlaan. Sellaisesta herkkähipiäisyydestä koomikot kiittävät.Mutta tuliko jollekulle mieleen kulttuurinen omiminen? Cohenin koko ura on perustunut kulttuuriseen omimiseen. Ensin hän omi Ali G:nä rap-kulttuurin, sitten Boratina Kazakstanin ja Brünona homokulttuurin.Alaskan entinen kuvernööri Sarah Palin yritti lyödä pöytään uhrikortin väittämällä Cohenin Billy Ruddick -hahmon esiintyneen sotaveteraanina ja halventaneen näin amerikkalaisveteraaneja. Cohen vastasi Ruddickin nimissä, että oli kertonut Palinille palvelleensa maataan muttei tarkoittanut tehneensä niin ­armeijassa – vaan postilaitoksessa.Koomikon kanssa ei kannata lähteä tappelemaan: molemmat tulevat naurunalaisiksi, mutta vain koomikolle maksetaan siitä palkkaa.Sacha Baron Cohen näyttää meille, ettei huumori ole oikeaa tai väärää. Se on huonoa tai hyvää.