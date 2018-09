Mielipide

Lapsuuden lankapuhelinnumerot ovat syöpyneet mieleen, mutta uusi salasana unohtuu päivässä

pari viikkoa sitten palasin kahden vuoden tauon jälkeen töihin, kaipasin jo eläköitynyttä kollegaa. Hänen salasana­rutiininsa oli pettämätön: vaihto­ehtoja olivat olutpullo, olutkori ja oluttuoppi ja rotaation vuoksi perään tuli numero 1, 2 tai 3.Nyt koneen ääressä minulla ei ollut ha­juakaan, mikä salasana kuului mihinkin: väännökset osoitteista ja lasten lempinimistä – sekä muutama hetken mielijohde hormoninhuuruisilta raskauskuukausilta.Onneksi päivittäin tarvittavat kymmenkunta salasanaa saa tallennettua koneelle. Muuten elämä ja työ olisivat jatkuvasti jumissa aamusta lähtien.kysykääpä milloin tahansa lapsuudenkodin lankapuhelinnumeroa – täältä pesee!Sama koskee mummilan ja parhaan ystävän puhelinnumeroa sekä vanhempien työnumeroita.Näitä numeroita en ole koskaan näpytellyt älypuhelimen näytölle, mutta niitä on veivattu ja paineltu puhelimiin, jotka ovat olleet tiukasti johdolla ajassa ja paikassa kiinni. Numerot ovat syöpyneet mieleen kuin 3. luokan A-ruotsin oppi­kirjan älytön rallatus: Vänta litet, hör på mig. Vad har du i fickan? Ingenting!aivot muistavat puhelinnumerot ja rallatukset 30 vuoden takaa, mutta eivät edellisellä viikolla muutettuja salasanoja?Koska todennäköisesti olen näppäillyt ja pyörittänyt lapsuudessani tärkeitä nu­meroita satoja tai ehkä tuhansia kertoja, sanoo aivotutkija Minna Huotilainen.Ja koska niihin liittyy emootioita: kotinumeron muistaminen on ollut tärkeää, ja esimerkiksi ystävälle ja etenkin poikaystävälle soittaminen on ollut välillä jännittävääkin.”Uudessa salasanassa ei sinänsä ole mitään tärkeää, ihminen vain toivoo, että pääsipä jo loggautumaan”, Huotilainen kuvaa.Tuoreiden asioiden unohtaminen ja vanhojen muistaminen ei siis tarkoita sitä, että lähimuistini on rapautumassa?”Ei”, Huotilainen naurahtaa.”Ihminen vain unohtaa merkityksettömiä asioita, joiden tulva nykyään on valtava.”toivoa taitaa olla. Uudetkin tärkeät numerot muistuvat mieleen tiukassa paikassa, vaikka niitä ei näppäilisikään.Kun minulta synnytysvastaanotolle ilmoittautuessani kysyttiin miehen puhelinnumeroa, se tupsahti mieleen, supistuksista huolimatta. Vaikka olen näppäillyt sen puhelimeeni vain kerran.