Mielipide

Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa on pinnan alla jatkuva kysyntä kotimaisista omistajista

Fenno­voiman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuntien

Vajaat kymmenen

ydinvoimala­hankkeessa on riittänyt käänteitä, vaikka voimalalla ei ole vielä edes rakentamislupaa.Yksi yllätys nähtiin vuonna 2010, jolloin Matti Vanhasen (kesk) toinen hallitus valitsi kolmen hakijan joukosta Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fennovoiman ydinvoimahankkeet myönteisen periaatepäätöksen saajiksi.Silloin Fortum jäi ilman havittelemaansa lupaa. Fennovoiman moottorina oli tuolloin vielä saksalaisjätti E.on. Se suuntasi katseensa Suomeen, koska täällä yhä rakennettiin ydinvoimaa.E.on suunnitteli voimalahanketta pitkään. Lopulta se sai kumppaneikseen suuria suomalaisyrityksiä, jotka eivät vielä olleet ydinvoimayhtiön osakkaita, sekä pitkän rivin kuntien energiayhtiöitä.mukaantulo saattoi ratkaista Fennovoiman luvan kohtalon, koska niiden näkökulma painaa usein myös valtakunnanpolitiikassa.Ydinvoima oli tuohon aikaan kunnille houkuttelevaa. Omistajat saivat voimalasta sähköä omakustannushintaan. Kun kunnan oma energiayhtiö myi sitten sähkön eteenpäin kalliimmalla, kunnalle jäi omistajana mukavasti rahaa käytettäväksi hyviin kohteisiin.Siksi halukkaita riitti Fennovoiman osakkaiksi. Onhan kuntapäättäjän paljon mukavampi kerätä rahaa sähköä myymällä kuin veroja korottamalla.vuotta myöhemmin maailma on toisenlainen. Fennovoiman saksalainen veturi on vaihtunut venäläiseen, ja Olkiluodon kolmas voimala on osoittanut, millaisia riskejä rakennusaikatauluissa ja kustannuksissa voi olla.Sähkön hinta on mennyt vuoristo­rataa. Kaikki voimalainvestoinnit perustuvat arvaukseen tulevasta sähkön hinnasta, mutta ydinvoiman tapauksessa kyse on miljardien investoinnista ja kymmenien vuosien käyttöiästä. Laskelmat heittelevät oletusten mukaan.Osa kunnista onkin päättänyt vähentää omistustaan tai luopua siitä kokonaan. Moni nykyinen osakas tekee laskelmia, miltä riskit näyttävät.Omistusta on kuitenkin aina yhteensä sata prosenttia. Koska venäläisten omistusosuudelle on Suomessa linjattu ylä­raja, luopujien tilalle pitäisi löytää lisää halukkaita omistajia kotimaasta tai ainakin Eta-alueelta.Nykyomistajien listalla sormi pysähtyy helposti Fortumin kohdalle. Jos yhtiö on kerran onnistuttu puristamaan mukaan, ehkä samasta ruuvista löytyy myös voimaa sen osuuden kasvattamiseen.