Jaettu johtajuus toimii sittenkin ulkopolitiikassa

Maaliskuussa 2012

voimaan tulleen perustuslain tarkistuksen jälkeen Sauli Niinistö on ollut muodollisesti Suomen historian vähävaltaisin presidentti. Viime aikoina on puhuttu paljon presidentin sisäpoliittisesta vallan­käytöstä, mutta miten Niinistö on toiminut päätehtävässään, ulko­politiikan johtamisessa yhdessä hallituksen kanssa?Presidentillä on oikeus tulkita perustuslakia, kuten muillakin valtioelimillä. Suomen kahdentoista presidentin joukossa ei ole ollut kahta identtisesti valtaansa käyttänyttä valtionjohtajaa. Jokainen on jättänyt omat jälkensä viranhoitoon.Vanhan valtiosäännön aikana Urho Kekkosen jälki oli vahvin, Lauri Kristian Relanderin ehkä heikoin. Kekkosen otteet olivat välillä niin ­itsevaltaiset, että häntä syytettiin ruoskaparlamentarismista.Sauli Niinistö lukeutuu muodollisen valtansa vähäisyydestä huolimatta vahvoihin presidentteihin, ja häntä arvostetaan Suomen ulko­politiikan johtajana muuallakin maailmassa. Niinistö on vaikuttanut myös sisäpolitiikkaan muun muassa käymällä julkisuudelta suojassa keskusteluja puoluejohtajien kanssa, pitämällä yhteyksiä eduskunnan ­valiokuntiin ja ottamalla julkisesti kantaa asioihin.vallasta on väännetty kättä Suomen itsenäisyyden alusta lähtien. Ensimmäinen vääntö päättyi tasavaltalaisten voittoon ku­ningasmielisistä. Vuoden 1919 hallitusmuoto määritteli presidentin suvereeniksi ulkopolitiikan johtajaksi. Presidentille annettiin myös vahvat sisäpoliittiset valtaoikeudet, muun ­muassa oikeus hajottaa eduskunta ja määrätä uudet vaalit.Vuonna 1969 Mauno Koiviston hallitus teki periaatepäätöksen val­tiosääntöuudistuksen valmistelun aloittamisesta. Tarkoitus oli muun muassa vähentää presidentin valtaa. Kekkonen halusi kuitenkin pitää presidentin vallan ennallaan ja pysäytti parlamentaarisen valmisteluprosessin vuonna 1974.Kekkosen vallankäytön nurjat puolet kokenut Koivisto pani vuonna 1988 alkaneella toisella presidenttikaudellaan pyörät uudelleen pyörimään. Presidentin toimikaudet rajattiin kahteen, ja presiden­tiltä poistettiin oikeus hajottaa eduskunta vain oman harkintansa perusteella. Suomi siirtyi suoraan kansanvaaliin presidentin valinnassa. Ulkopolitiikan Koivisto piti kuitenkin omissa käsissään.Martti Ahtisaari kamppaili presidentin ulkopoliittisesta vallasta Esko Ahon ja Paavo Lipposen hallitusten kanssa, ja lopulta presidentin valtaa piti supistaa Suomen EU-jäsenyyden takia. Ahtisaari säilytti Lipposen tuella oikeuden päättää itse osallistumisestaan EU:n huippu­kokouksiin. Ratkaisua helpotti, että Suomelle saatiin junailtua kokous­illallisille toinen lautanen.Suomi sai uuden perustuslain. Presidentti-ins­tituutio pudotettiin jalustalta. Sauli Niinistö oli perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana ja oikeusministerinä yksi uudistuksen alkuunpanija.Tarja Halonen taisteli presidentin vallasta pääministereiden kanssa ­lähes koko presidenttikautensa ajan ja hävisi. Matti Vanhasen hallitus päätti Lissabonin sopimukseen vedoten ottaa presidentiltä pois ­oikeuden osallistua EU:n huippukokouksiin. Myös presidentin sisäpoliittista valtaa vähennettiin. Tähän valmiiksi katettuun pöytään Sauli Niinistö istui maaliskuussa 2012 ­alkaneella presidenttikaudellaan.Ahdas muodollinen valtakehikko ei ole eristänyt Niinistöä linnan ­yksinäisyyteen. Hän on pitänyt kor­keaa profiilia ja ottanut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sel­keän johto­aseman ilman EU-vastuitakin.Presidenttinä Niinistö on voinut ylläpitää suoria kontakteja sekä ­Euroopan unionin että yksittäisten EU-maiden johtajiin. Samalla hän on hoitanut ulkopolitiikan työnjaon mukaisesti suhteita Venäjään, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja muihin EU:n ulkopuolisiin maihin. Suomen laajennettu Nato-kumppanuus tarjoaa Niinistölle lisää mahdollisuuksia tavata maailman johtajia.Niinistö ei ole täysin tyytyväinen siihen, ettei hän voi osallistua EU:n ulkopolitiikan määrittelyyn huippukokouksissa esimerkiksi silloin, kun kokouksissa käsitellään Venäjää. Korkean tason avoimia reviirikiistoja ei ole silti nähty: tieto on kulkenut yleensä hyvin.Moni epäili, ettei ulkopolitiikan johtamisen jakaminen valtioneuvoston ja presidentin vastuualueisiin toimi. Valtioneuvosto ja presidentti ovat kuitenkin täydentäneet omissa rooleissaan toistensa työtä ja tukeneet toisiaan.