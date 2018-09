Mielipide

on kesän aikana riidelty punaisista ulkoilma­pisuaareista. Seinättömiä ekologisia pisuaareja on pystytetty kaupungin keskeisille paikoille niin, että ohikulkijat eivät voi olla niitä huomaamatta.Arvostelijoita kismittää paitsi pisuaarien sijoittelu myös se, että pisuaarit palvelevat vain miesten – ja nimenomaan aikuisten miesten – tarpeita. Lapsille uudet pisuaarit ovat liian korkeita, ja naisten käyttöön ne eivät sovellu lainkaan. Elokuussa pisuaareja vandalisoitiin ja tukittiin kuukautissuojilla ja sementillä, ja hiljattain ainakin yksi niistä siirrettiin uuteen paikkaan., miksi niin paljon porua pissasta. Eikö ole hyvä, että kaupunki yrittää hillitä seinille ja kaduille virtsaamista uusilla pisuaareilla?Julkinen virtsaaminen on yleinen ja kiusallinen ongelma Euroopan kaupungeissa. Pariisissa poliisit sakottivat viime vuonna tuhansia ihmisiä 68 euron rapsuilla kaduille pissaamisesta. Suomessa poliisi voi antaa 40 euron rikesakon. Italia on lähtenyt vielä tiukemmalle linjalle: julkisesta virtsaamisesta on määrätty uutisten mukaan jopa 10 000 euron sakkoja.porussa on kyse jostain pissaa ja pisuaareja suuremmasta. Kyse on siitä, kenen tarpeilla on väliä ja kenelle kaupunkitila ylipäätään kuuluu.Samalla kun naisten käyttäytymistä rajoitetaan esimerkiksi paheksumalla julkista imettämistä, aikuiset miehet lorottelevat estoitta kaduilla ja portti­kongeissa. Pariisin punaiset pisuaarit antavat arvostelijoiden mukaan signaalin, että on aivan hyväksyttävää, etteivät miehet kykene hillitsemään rakkoaan ja pitämään sepalusta kiinni julkisella paikalla. Pariisin lisäksi myös esimerkiksi Brysselissä on pisuaareja, jotka palvelevat vain miesten tarpeita.vessojen puute on hädän sattuessa piinaavaa kaikille ihmisille sukupuolesta ja iästä riippumatta. Sekä Pariisissa että Brysselissä on myös seinällisiä julkisia vessoja, mutta silti palveluiden tarjonta ei vaikuta tasavertaiselta. Naiset kaikkialla maailmassa ovat saaneet tottua pidättelyyn ja pitkiin vessa­jonoihin, sillä yleisten vessojen suunnittelussa ei ylipäätään huomioida riittävästi naisten tarpeita.Kärjistetysti voisi ehkä sanoa, että naiset kärsivät paremmista käytöstavoistaan. Koska naiset eivät pyllistele ympäri kaupunkia, heidän tarpeitaan ei ole pakko ottaa yhtä vakavasti kuin miesten.