Mielipide

Luonto köyhtyy hälyttävän nopeasti

Ilmastonmuutos

Maapallolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman

On

näkyy yhä enemmän medioissa – syystäkin. Aika on loppumassa, jos haluamme nykyisen kaltaisten elinolojen säilyvän. Silti ihmiskuntaa uhkaa vielä tuhoisampi kehityskulku, johon yhteiskunnallisessa keskustelussa on tuskin herätty: luonnon köyhtyminen eli biodiversiteettikriisi.Nämä kaksi katastrofia nivoutuvat yhteen. Ilmastonmuutos nopeuttaa lajien häviämistä ja ekosysteemien tuhoutuminen ilmakehän lämpenemistä.Luontoa on kuitenkin hävinnyt jo kauan, eikä ilmastonmuutos edelleenkään ole kadon pääasiallinen syy. Ilmastosta riippumatta metsien raivaaminen pelloiksi ja laitumiksi, tehometsätalous, liikakalastus ja -metsästys, petoeläinten vainoaminen, torjunta-aineet, saasteet ja roskaantuminen, uhanalaisilla lajeilla käytävä kauppa sekä liiallinen kulutus hävittävät alkuperäisluontoa.elämä ylläpitää elämää – myös ihmiskunnan elinolosuhteita. Kasvit tuottavat eläinten hengittämän hapen. Metsät ja suot säätelevät ilmastoa. Hyönteiset pölyttävät kukkia, linnut levittävät ­siemeniä. Sienet ja muut hajottajat ­palauttavat aineet kiertokulkuun. Näitä elämää ylläpitäviä prosesseja on alettu kutsua ihmisen näkö­kulmasta ekosysteemipalveluiksi.Toimivassa ekosysteemissä monimuotoinen lajisto estää yksittäisen lajin ylivaltaa. Systeemi pysyy käynnissä myös, kun ympäristön häiriöt stressaavat eliöyhteisöä.Ihminen on murtautunut ulos tästä säätelyjärjestelmästä, ja monet ekosysteemipalvelut ovat heikentyneet. Tilanne on nopeasti kärjistynyt ja lajien sukupuutto kiihtynyt.Jo yli kolmannes maapallon maa-alasta on maatalouden käytössä. Nykyisten kehityskulkujen jatkuessa vuoteen 2050 mennessä enää alle kymmenen prosenttia planeetan pinnasta säästyy merkittävältä ihmisvaikutukselta. Soista ja muista kosteikoista on jo hävitetty lähes 90 prosenttia. Elinympäristöt heikentyvät edelleen myös Suomessa.luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten lukumäärän ­arvioidaan pienentyneen noin 60 prosenttia viidessä vuosikymmenessä. Niiden tarjoamia ekosysteemipalveluja on jo menetetty. Esimerkiksi afrikannorsuja on enää sadasosa verrattuna kahden vuosisadan takaiseen kantaan. Norsut ovat avainlaji, jonka hävitessä savanni­ekosysteemin toiminta muuttuu ­pysyvästi. Kasvillisuus umpeutuu, ravinteiden kierto hidastuu ja villi- ja kotieläinten laidunnus vaikeutuu.Myös selkärangattomien eläinten vähenemisestä on saatu tutkimusnäyttöä. Viime vuonna julkaistiin tuloksia 27 vuoden seurannasta saksalaisilla suojelualueilla. Lentävien hyönteisten kokonaismäärä oli vähentynyt yli 75 prosenttia.Tarvitsemme lisää tutkimusta ymmärtääksemme, mitä hyönteisille on tapahtumassa Suomessa. On silti selvää, että niiden kantojen romahtaminen vetää mukanaan paitsi hyönteissyöjälinnut ja lepakot myös pölytyksestä riippuvaisen ruoantuotannon. Kiinassa on jo jouduttu pölyttämään omenapuita käsin.Lajien sukupuuttovauhdin arvioidaan nyt olevan sata- tai jopa tuhatkertainen luonnolliseen verrattuna, mutta tarkkaa tietoa ei ole. Vasta noin joka kymmenes maapallolla elävistä miljoonista eliölajeista on ehditty löytää ja nimetä. Löytämättömistä lajeista moni on ainut­laatuisten geeniensä ansiosta ihmisen kannalta merkittävä. Suku­puutot tuhoavat hyödyt ainiaaksi.aika nostaa biodiversiteetti­kriisi ilmastonmuutoksen rinnalle yhteiskunnallisessa keskustelussa, politiikassa ja kuluttajakäyttäytymisessä. Molempien kriisien torjuntakeinot ovat osin samoja. Metsän hävittä­minen pitää saada loppumaan ja uudelleenmetsitys yleistymään. Raaka-aineiden tuhlailu on lopetettava kiertotalouden avulla. Kuluttajan tulisi lisätä kierrätystä ja vähentää lihan syömistä.Ilmastonmuutosta ei saa torjua luonnon kustannuksella. Näin on kuitenkin käymässä Suomen met­sissä, kun hakkuita lisätään bio­talouden edistämisen nimissä. Myös luonnon hyödyntämisen kestämättömät käytännöt, kuten uhanalaisten vesilintujen metsästäminen Suomessa, on lopetettava. Voimme vielä kääntää tilanteen parempaan ja varmistaa seuraavien sukupolvien elämän edellytykset.