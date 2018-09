Mielipide

on yli­voimaisesti ihan kaikkein ihanin kulkuväline.Voin jakaa lapsuuteni aikaan ennen ja jälkeen polkupyörän. Pyörä edusti vapautta. Sillä pääsi kaupungille ja myös varsin syvälle metsään. Fillarin selässä olin vähintään supermies ja kaarteissa vähintään kahtasataa kiitävä moottoripyöräsankari.Ikävä kyllä näin on edelleen – tosin ärsyynnyn helposti niistä oikeasti lähes kahtasataa ajavista pikapyöräilijöistä. Hankkisivat raskaamman pyörän, jos sykemittariin on pakko saada lisää iso­lukuisia suoritteita.ydinkeskustan sisäisessä liikenteessä pyörä hakkaa nopeudessa kaikki muut välineet. Näin siksi, että iso osa pyöräilijöistä valitsee lopulta minkä tahansa jalkakäytävän ja ajaa päin punaista tai väärään ajosuuntaan, jos se edistää kulkua. Pyörätiet ovat toki ihania, jos niitä vain olisi aina tarjolla täsmälleen siellä, missä me suhaajat etenemme.Olen vilpittömästi sitä mieltä, että liikennesäännöt koskevat myös pyöräilijöitä. Mutta kun mikään ei vedä vertoja sille kaiken järjellisen unohtavalle villille tunteelle, kun ottaa ohjaustangosta tiukan otteen, vääntää silmät superkatseelle ja syöksyy jalkakäytävälle kurvailemaan ihmisten sekaan. Vaarallista. Kyllä. Typerää. Kyllä. Ihanaa. Kyllä. Älkää kokeilko, mutta jalkakäytävällä ihan pienikin vauhti tuntuu huimalta.joukko pyöräilijöitä käyttäytyy muita huomioiden ja liikennesäännöt muistaen. Näin vastikään yhden, joka pysähtyi punaisiin valoihin. Mutta jo se, että voin näin vitsailla kovin vakavilla asioilla, kertoo, kuinka eri lailla ihmiset suhtautuvat pyöräilyyn ja autoiluun.Minua kuvottaa, kuinka moni pyöräilijä nostaa itsensä parempien kulkijoiden joukkoon. Auta armias sitä mekkalaa, kun kävelijä edes ylittää pyörätien tai kun auto ei anna tietä, vaikka ei sen pi­täisikään. Pyöräily on ekologista ja trendikästä, joten pois meistä kaikki kritiikki.Ja pyh. Menettäisin ajokorttini, jos tekisin autolla yhtä monta rikkomusta kuin teen pyörällä. Valtaosa autoilijoista ja kävelijöistä suhtautuu käsittämättömän ystävällisesti pyöräilijöihin.haluan puolustaa pyöräilijöitä, koska meitä pitäisi olla enemmän. Pyöräilijät ovat paljolti olosuhteiden ja historian vankeja. Ajoväylät ja liikennesäännöt on tehty ennen kaikkea autoilijoille ja kävelijöille. Paras tapa siirtää pyöräilijät lain oikealle puolelle on rakentaa lisää pyöräteitä.