Polarisoituminen uhkaa Suomenkin politiikkaa

Ruotsissa pidetään tänään valtio­päivävaalit, joissa maalle valitaan uusi parlamentti.Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että ruotsidemokraatit on kiilannut kolmen suuren puolueen joukkoon. Enemmistöhallituksen muodostaminen Ruotsissa siis hankaloituu entisestään. Se ei silti tarkoita, että mikään puolue edelleenkään suostuisi ruotsidemokraattien kanssa samaan hallitukseen.Ruotsalainen kansankoti on ilmeisesti epäonnistunut kaikkia syleilevässä pakolaispolitiikassaan.Suomen politiikassa on totuttu siihen, että Ruotsin poliittiset liikahdukset heijastuvat Suomeen jollain viiveellä. Perussuomalaiset täällä koto-Suomessa toivovat, että ruotsi­demokraattien suosion kasvu näkyy myös Suomen vaaleissa.Ruotsissa on käytössä blokki­politiikka: puolueet ovat jakautuneet vihervasemmistoon ja porvaripuolueisiin – ja nykyään siis myös ruotsidemokraatteihin.taas on käytössä monipuoluejärjestelmä, ja Suomen puoluekentässä on enemmän varteenotettavia toimijoita kuin monessa muussa maassa. Eduskunnassa on tällä hetkellä yhdeksän puoluetta, joilla on enemmän kuin yksi kansanedustaja.Suomen poliittista sirpaleisuutta kuvaa hyvin, että kukin eduskuntapuolue on ollut jossain vaiheessa hallituksessa. Jyrki Kataisen (kok) sinipunahallituksessa oli sen aloit­taessa kuusi puoluetta.Melkein mitkä tahansa puolueet voivat olla yhtä aikaa hallituksessa. Muut puolueet ovat tehneet haju­rakoa vain perussuomalaisiin.Puoluekentän hajanaisuudesta seuraa poliittisen järjestelmän kannalta sekä hyviä että huonoja asioita. Hallituksen politiikka ei ole turhan poukkoilevaa, kun hallituksesta jokin puolue jatkaa todennäköisesti vallassa vaalien jälkeenkin.kannalta Suomen järjestelmässä on se huono puoli, että etukäteen ei oikein voi tietää, millaisen politiikan harjoittamiselle vaaleissa tulee annettua ääni.Esimerkiksi niin sanotun puna­vihreän blokin – Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton – yhteinen kannatus ei ole lähelläkään sellaisia lukemia, että puolueet voisivat muodostaa enemmistöhallituksen. Kuten viimeaikaiset kannatusheilahdukset osoittavat, Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto kalastelevat samoilla vesillä: yhden kasvu on toisilta pois.Puhdas porvarihallituskin on Suomen poliittisessa historiassa kohtalaisen harvinainen tapaus, joskaan ei ainutkertainen.Kun puheenjohtajatentit edus­kuntavaalien alla alkavat, äänestäjät saavat todennäköisesti kuulla loputtomiin, kuinka hallitusspekulaatioihin vastataan ”vaalitulos ratkaisee”. Jalostettu versio toteaa lisäksi, että ”hallitusohjelma ratkaisee”.Niin tylsää, mutta niin totta. Ellei ihmettä tapahdu, pääministeri tulee siitä puheenjohtajasta, jonka puolue on saanut vaaleissa eniten kansanedustajia. Pääministeri­puolue voi sitten kilpailuttaa kahta muuta perinteistä suurta puoluetta siitä, kumman kanssa on enemmän yhteisiä tavoitteita hallitusohjelmaan.Vaan on Suomenkin monipuoluejärjestelmässä näkyvissä viitteitä blokkiutumisesta – ainakin näin vaalien alla. Pitäisi vain tietää, mitkä liikahdukset ovat aitoa kehitystä ja mitkä taktikointia.Sdp vaikuttaa ottaneen kohteekseen kokoomuksen. Puolueet kil­pailevat vaalien kärkipaikasta, tosin keskustakin lähestyy johtokak­sikkoa.hyödyttää sekä kokoomusta että Sdp:tä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö puo­lueet voisi muodostaa vaalien jälkeen sinipunahallitusta.Tosin melkein mitä tahansa voi tapahtua, kun vaaleihin on vielä yli puoli vuotta. Ylen tuoretta mielipidekyselyä voisi tulkita niinkin, että äänestäjät alkavat tuumia: vanhassa vara parempi. Kolme ­perinteistä suurta puoluetta erot­tuvat selvästi omaksi joukokseen.Tästä vaaleihin saakka liikehdintä puo­lueiden välillä voi toki myös laantua, ellei joku puoluejohtajista ­töpeksi oikein perusteellisesti. Sdp on jo saanut takaisin perussuomalaisista suunnilleen sen, mikä on ollut saatavissa.Perussuomalaiset puolestaan näyttävät löytäneen oman markkinarakonsa, jolla erottautua muista: muukalaisvastaisuus. Jussi Halla-aho käyttää tilannetta hyväkseen ja markkinoi puoluettaan vaihto­ehtona kaikille muille puolueille.Uskottava antiteesi Halla-ahon puolue on ainakin vihreille ja ­vasemmistoliitolle.