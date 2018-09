Mielipide

Lastensuojelun ammattilaisten on katsottava peiliin

Lastensuojelu

pysyy otsikoissa – valitettavasti aina epäkohtien vuoksi. Nuoret yli 13-vuotiaat muodostavat tällä hetkellä uusien asiakkaiden suurimman ja kasvavan lastensuojelun asiakasryhmän. On ilmeistä, että palvelujärjestelmän uudistumisessa nuoruuden erityisiin piirteisiin tai nuorten vaikeuksien luonteeseen ei ole kiinnitetty riittävää huomiota.Lastensuojelu keinoineen ei yksin riitä. Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian väliin jää pompottelulle otollinen aukko, jota kumpikaan ei kykene täyttämään omalla osaamisellaan. Tarvitaan sekä uudenlaista osaamista että saumatonta yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön meneillään olevassa selvitystyössä esitetään nuorten ongelmien ja auttamisen parempaa haltuunottoa ja ratkaisujen hakemista monialaisena yhteistyönä.Julkisuudessa olleet epäkohdat Muhoksen nuorisokodissa paljastavat myös toisen vakavan kysymyksen. Nyt käytössä olevat keskushallinnon ohjauskeinot tai valvontamenetelmät ovat riittämättömiä välineitä lastensuojelun sisältöjen ja käytäntöjen uudistamiseen.Jo 1980-luvun alussa voimaan tulleessa lastensuojelulaissa oli selkeänä periaatteena lapsen aseman vahvistaminen ja lapsen oikeuksien korostaminen. Silti aikuislähtöiset käytännöt ovat kentän työssä pysyneet vahvoina. Lasten osallisuutta vahvistaviin ja lasten kanssa työskentelyyn ohjaavia käytäntöjä on omaksuttu hitaasti, vaikka niitä on tarjolla. Tämä käy ilmi muun muassa Kuntaliiton tutkimuksissa.Usein vedotaan niukkoihin resursseihin, mitä lastensuojelussa ei voi sivuuttaa. Kysymys on kuitenkin ennen kaikkea ammattikulttuurin ja lähestymistavan muutoksista. Tarvitaan myös vanhan pois oppimista. Tällaisen uudistumisen tukemiseen yksisuuntaiset ohjausvälineet ovat muutosvoimaltaan heikkoja.Lainsäädäntöön vahvasti ankkuroidulla työllä on myös kääntöpuolensa: jähmeys muuttuvan maailman ja muuttuvan ongelmakirjon keskellä sekä normeihin nojaavan vakiintuneen käytännön ylivalta uudenlaisten auttamismuotojen omaksumiseen. Vaikuttavuutta koskevien tutkimusten puuttuessa käytännöstä ei myöskään kerry painetta työn vaikutusten avoimeen arviointiin.Monet lastensuojelun asiakkaina olevat nuoret ovat kulkeneet toistuvien sijoitusten polkua nykyisiin sijoituspaikkoihinsa. On selvää, että meidän ammattilaisten on tässä katsottava peiliin. Ovatko nykyiset käytännöt omiaan lisäämään jo valmiiksi haavoittuvissa oloissa elävien lasten ja nuorten avun tarvetta ja vaikeuttamaan myös uusien sijoituspaikkojen työtä?Selvää on, että lastensuojelu tarvitsee sekä omaa uudistumista että monen muun alan osaajia työskentelyyn nuorten asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa.