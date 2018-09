Mielipide

korkeasti koulutettu akateeminen työtön. Minulla on työuraa takana yhteensä noin viiden vuoden ajalta eri oppilaitoksissa. Usean vuoden ajan kävin töissä sadan kilometrin päässä olevassa yhteiskoulussa, koska lähempää en työpaikkaa saanut.Kesällä jäin jälleen työttömäksi, koska määräaikainen työsuhteeni loppui. Hain kevään ja kesän ajan työpaikkoja Pirkanmaalta, Kanta-Hämeestä ja Satakunnasta. Pääsin useampaankin haastatteluun mutta työpaikkaa en saanut.Päätin elokuussa jatkaa kesken jääneet terveystiedon opintoni loppuun avoimessa yliopistossa, jotta minulla olisi paremmat mahdollisuudet päästä töihin tulevaisuudessa. Päätin myös aloittaa erityispedagogiikan opinnot, koska erityisopettajille on tällä hetkellä kova kysyntä. Samaan aikaan sain tiedon siitä, että minut on hyväksytty rauhanturvaajatehtäviin ulkomaille alkaen ensi vuoden toukokuussa.Minulla oli siis selkeä suunnitelma sekä opiskeluideni että tulevaisuuden työpaikkani suhteen. Otin yhteyttä te-toimistoon ja selitin tilanteeni. Kysyin virkailijalta puhelimessa, voisinko opiskella ansiosidonnaisella päivärahalla toukokuuhun asti ennen ulkomaankomennuksen alkua. Yllättäen virkailija ilmoitti, että koska olin omalla aktiivisuudellani ja ilman te-toimiston hyväksyntää aloittanut opiskelut avoimessa yliopistossa, toimiston täytyisi nyt selvittää täytänkö enää työttömän työnhakijan ehdot.Lisäksi virkailija kertoi, että jos minut katsotaan päätoimiseksi opiskelijaksi, en voi saada enää työttömyystukea enkä myöskään ansiosidonnaista päivärahaa. Mitään kiitosta esimerkiksi itsenäisestä hankkiutumisestani töihin ulkomaille en saanut.Olin suoraan sanottuna pöyristynyt. Miten voi olla mahdollista, että yksilöllistä vaihtelua ihmisten elämäntilanteissa ei voida ottaa huomioon päätettäessä esimerkiksi työttömien etuuksien saannista? Miksi työttömiä pidetään yhtenä harmaana massana?Olen hankkinut kaikki työpaikkani omalla aktiivisuudellani vuodesta 2013 lähtien lähettämällä avoimiin työpaikkoihin hakemuksia ja käymällä kaikissa työhaastatteluissa, joihin minut on kelpuutettu.Valitettavasti kilpailu opettamallani alalla on kovaa, ja yhteen avoimeen määräaikaiseen virkaan saattaa olla yli kolmekymmentä työtöntä hakijaa. Tämän takia tuntuu, että työhaastatteluissa joutuu usein nöyristelemään ja myötäilemään, jotta haluttu työpaikka aukeaisi. Sekään ei useimmiten riitä.Miksi minua rangaistaan siitä, jos haluan opiskella itselleni lisää pätevyyttä työllistyäkseni tulevaisuudessa paremmin?