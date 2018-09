Mielipide

Ihmisen tuhovimma näkyy roskakatoksissa, ilmastossa – ja radio-ohjattavien autojen kohtelussa

pimeistä syvänteistä löytyy loputtomiin raskauttavaa todistus­aineistoa ihmismielen sairauksista. Raakalaismaisilla videoilla tekijät jopa kerskuvat brutaaliudellaan.Järkyttävää katsottavaa on esimerkiksi Youtubessa julkaistu video, jossa kaksi aikuista miestä törmäyttää kahta radio-ohjattavaa autoa keskenään ja katsoo, kumpi hajoaa ensin. Pienemmällä autolla ei ole taistelussa mitään mahdolli­suuksia.Isompi autoista maksaa lähemmäs tuhat euroa, ja pienempi on perinteisempi muutaman kympin leluauto. Useiden törmäysten jälkeen hävinnyt auto yrittää silti vielä palasinakin pyörittää taka-akseliaan ja pyristelee maassa kuin haavoittunut pikkulintu. Miehet nauravat vieressä. Sähköjohdot pursuavat esiin kuin suolet.on ihmisen silmittömästä tuho­vimmasta. Joskus vanhaa pitääkin ­tuhota, että uutta ja ehompaa saadaan tilalle. Usein tuho kohdistuu kuitenkin järjettömästi vielä edelleen hyvin toi­mivaan.Ei ole ihme, että menestyspeli Angry Birds on pärjännyt maailmalla. Kännykkäpeli vetoaa ihmisen hajottamisviettiin: mitä tehokkaammin hajotat pahispos­sujen rakennelmia, sitä paremmin pärjäät. Lapset hajottavat lelujaan, koska he eivät ymmärrä tekojensa seurauksia ja esi­neiden rahallista tai käytännöllistä arvoa.Tuhottu on paljon muutakin. Ilmaston olemme pilanneet jo niin, ettei Kiinan Pekingissä voi juurikaan nähdä sinistä taivasta saaste­sumun vuoksi.Emme ole paljoa välittäneet vesistöistäkään. Sydäntä särkevää on esimerkiksi selittää lapsille, ettei mereen voi mennä uimaan, koska vesi on tekojemme vuoksi saastunut hermomyrkyistä. Katsotaan sitten ensi kesänä uudelleen.huoletta uutta tavaraa, vaikka vanhakin olisi vielä toimivaa. Vanha lentää roskiin, koska se ei enää kelpaa kenellekään. On surullista nähdä, kun kerrostalon roskakatokseen on viety täysin toimiva pölynimuri.”Maailmaa eivät tuhoa pahaa tekevät vaan he, jotka vain katselevat tätä mitään tekemättä”, Albert Einsteinin kerrotaan sanoneen.Paljon voimmekin tehdä. Itse sain korjattua astianpesukoneen Youtubesta löytyneen opastusvideon avulla, ja isoisän nahkasaappaiden varsista tein avainkotelon.Radio-ohjattavat autoni huollan hyvin.