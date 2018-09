Mielipide

Viljelykasvien valikoimaa tulisi laajentaa

Ravinnosta

Suomeen

Suomalaista

Ruokajärjestelmän

saatavasta energiasta 75 prosenttia on peräisin vain kahdestatoista kasvilajista ja viidestä eläinlajista. Kasvikunnan tuotteista eniten energiaa saadaan vehnästä, riisistä, sokeria tuottavista kasveista – joista tärkein on sokeriruoko – ­sekä maissista ja soijasta.Suomalaisen maatalouden kannattavuuskriisi on johtanut yksi­puoliseen tuotannon tehostamiseen, josta saatava taloudellinen hyöty ei ole kohdistunut viljelijälle. Maatilat hyötyisivät laajemmasta viljelykasvivalikoimasta, ja kysyntää uusille elintarvikkeille olisikin.Monipuolinen maatila pärjää muita paremmin poikkeustilanteissa – kuten kuluneen kesän kuivuudessa – ja voi joustavammin sopeutua kuluttajakysynnän muutoksiin.Palko- ja öljykasvit sekä runsaasti proteiinia sisältävät erikoisviljat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia niin elintarvike- kuin rehukäyttöönkin. Maatilat voivat erikoistua viljele­mällä esimerkiksi papuja, kvinoaa, lupiinia tai tattaria.sopivia uusia kasvilajikkeita jalostetaan kuitenkin vähän. Tarvittaisiin kansallisia toimenpiteitä tukemaan monipuolista kasvin­jalostusta. Sen lisäksi uusien kasvilajien viljely vaatii viljelijöiden osaamisen ja viljelykokemusten jaka­mista eli vahvaa verkostoitumista ja yhteistyötä.Alkutuotantoon avautuu uusia mahdollisuuksia myös esimerkiksi hyönteistaloudessa sekä sienten ­viljelyssä. Sienet ovat hyvää ravintoa. Ne ovat vähäenergisiä ja sisältävät runsaasti d-vitamiinia, proteiinia sekä hyviä kuituja. Sienissä on myös paljon kiinnostavia terveys­vaikutteisia yhdisteitä.proteiinijärjestelmää kehittävän Scenoprot-hankkeen tutkimuksen mukaan joka neljäs ku­luttaja on erittäin kiinnostunut ­kokeilemaan uusia elintarvikkeita. Uusien proteiinituotteiden markkinat ovat Suomessa vielä heikosti kehittyneet verrattuna monien maiden – kuten Saksan, Hollannin ja Britannian – markkinoihin.Tulevaisuudessa monipuolisuutta edistävien erikoiskasvien viljelyala voitaisiin Suomessa lähes kaksinkertaistaa. Tuotteille on kasvu­mahdollisuuksia kotimaassa ja myös laaja vientipotentiaali. Esimerkiksi Suomessa viljellyt sienet olisivat kovin haluttuja Japanin ­superfood-markkinoilla.Proteiinipitoisten kasvien viljely Suomessa on tärkeää siksikin, että ilmastonmuutos vaikuttaa ruoan tuotanto-olosuhteisiin maailman­laajuisesti ja lisää globaalien elin­tarvikemarkkinoiden arvaamattomuutta. Emme voi luottaa siihen, että kotieläintuotannon tarvitsemaa täydennysproteiinia, kuten soijaa, on aina saatavilla kohtuuhintaan.Proteiinipitoiset viljelykasvit pitävät kurissa ruoantuotannon ilmastovaikutuksia. Kasvisperäisessä tuotannossa fosforia pystytään hyödyntämään tehokkaammin kuin eläinperäisessä tuotannossa. Palkokasvit sitovat ilmakehän typpeä maahan ja vähentävät siten fossiilisilla poltto­aineilla tuotettujen typpilannoitteiden tarvetta, kun uusien istutettavien kasvien lannoitustarve vähenee.Syväjuuriset kasvit, kuten härkäpapu ja hamppu, sitovat hiiltä ja ­parantavat maaperän laatua. Monipuolinen viljelylajikkeisto mahdollistaa tehokkaan viljelykierron – kasvilajikkeiden vaihtelun viljeltävällä pellolla –, mikä auttaa torjumaan kasvitauteja ja parantaa satotasoa.monipuolisuutta ei voida lisätä vain yhdessä osassa ruokajärjestelmää. Kyse on laajasta, koko ketjua koskevasta muutok­sesta. Proteiinirikkaita raaka-aineita tuottava maatalous tarvitsee jalostusverkoston, joka tuottaa raaka-aineista kuluttajien kysyntään vastaavia tuotteita.Myös ruoan markkinointipaikkoja sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen tapoja pitäisi monipuolistaa. Kaupan portinvartijaroolia on kyseenalaistettava – näin hyöty jakautuisi nykyistä tasapuolisemmin.Jotta kotimainen tuotanto voi pärjätä, elintarvikemarkkinoilla on kilpailtava muillakin ominaisuuksilla kuin hinnalla. Suomen valtteja ovat esimerkiksi tuotantoympäristön puhtaus, vesivarat sekä luonto­peräiset raaka-aineet. Myös vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa myönteisesti raaka-aineen laatuun, kuten kasvien ja marjojen aromikkuuteen ja proteiinin ominaisuuksiin.