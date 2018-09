Mielipide

Poliitikkojen on pystyttävä tekemään vaikeita päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Jotta

ei odota. Se tapahtuu nyt. Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt, maailmanlaajuisesti.Vaikka ihmistoiminnan kiihdyttämä ilmaston lämpeneminen on ollut yleisesti hyväksytty fakta jo vuosikymmenien ajan, merkittäviä edistysaskeleita tämän ihmiskunnan kohtalonkysymyksen ratkaisemiseksi ei ole otettu.on kaikkia koskettava ongelma. Samalla se on kuitenkin niin monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, että sen avulla on lähes mahdotonta tehdä poliittisia pikavoittoja. Politiikan sykli on tähän yksinkertaisesti aivan liian lyhyt. Sen sijaan talouden syklit noudattavat huomattavasti paremmin politiikan­teon aikajännettä.Vastuullisuuspuhetta on Suomenkin poliittisessa kentässä harjoitettu pitkään. Julkisten menojen leikkausten ja valtion velan kurissa pitämisen nimissä käytännössä kaikki keinot saadaan näyttämään tarpeellisilta. Joissain asioissa tunnumme elävän vaihtoehdottomuuden maailmassa, vaikka todellisuudessa kysymys on poliittisista valinnoista.Vastuullisuutta ylläpidetään myös arjessamme hyvin näkyvästi. Esimerkiksi liikenteessä ylinopeudesta kiinni jäämisestä seuraa vähintään sakkorangaistus. Yhteisesti luodut ja yleisesti hyväksytyt lait ovat pohja toimivalle yhteiskunnalle.Ilmastonmuutoksen torjunta on kuitenkin pitkälti lainsäädännön ulkopuolella. Miltä kuulostaisi, jos kaupassa ostokset suositeltaisiin maksamaan tai ylinopeudesta kiinni jäänyt henkilö voisi halutessaan maksaa valitsemansa suuruisen summan jonkin valistuskampanjan tukemiseksi? Ei varmaan kovin hyvältä. Yhteiskunnan eri toimijoiden – yksittäisistä kansalaisista yritysmaailmaan – vapaaehtoiset toimet nähdään kuitenkin valitettavan usein riittävänä keinona torjua ilmastonmuutosta. Kaikenlainen sääntelyn lisääminen on monille politiikan toimijoille suoranaista myrkkyä.kaikki yhteiskunnan osa-alueet kattavana systeemitason uhkana tekee monista muista haasteista entistä hankalammin torjuttavia. Lopulta kaikki haasteet menettävät merkityksensä maapallon elinolojen käydessä nykyisen kaltaiselle ihmispopulaatiolle sietämättömäksi. Jos jatkamme yhteiskuntina samalla poliittisella linjalla, jossa talous sykleineen määrittelee päätöksen­tekoa, emme todennäköisesti pääse lähellekään tarvittavia päästövähennyksiä elinolojen pitämiseksi edes siedettävinä.voidaan välttyä ilmastonmuutoksen ihmisenkin kannalta katastrofaalisilta seurauksilta, tarvitaan toimia, jotka pakottavat jokaisen yhteiskunnan toimijan tekemään oman osansa. Poliitikkojen on pystyttävä tekemään päätöksiä, jotka eivät miellytä niitä äänestäjiä, jotka eivät halua nähdä ilmastonmuutosta systeemitason – osittain jo toteutuneena – uhkana.Myös oikeudenmukainen taakanjako vaatii poliittista päätöksentekokykyä. Ketään ei ole kuitenkaan varaa jättää ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden torjunnan ulkopuolelle. Tämä voidaan varmistaa vain kunnollisella sääntelyllä, ei vapaaehtoisilla toimilla ja valistuskampanjoilla.