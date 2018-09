Mielipide

Onko Suomen talous toivoton tapaus?

Suomi

Suomi

Yritykset

Suorastaan

on todettu onnellisten ihmisten maaksi. Mutta pari vuotta sitten Nordea arvioi, että Suomi on ”toivoton tapaus”. Näin laukoi sekä pankin pääekonomisti että hallituksen puheenjohtaja. Tuomio oli tyly mutta ymmärrettävä.Talous oli tuolloin rämpinyt suossa yli seitsemän vuotta. Suomi kärsi itsenäisyyden ajan heikoimmasta tuotannon kehityksestä. Työttömyys oli korkeaa ja valtion velkaantuneisuus kasvussa. Ekonomistit eivät nähneet valoa tunnelin päässä.Juuri tuolloin talous oli kuitenkin jo kääntynyt kasvuun, joka sittemmin on osoittautunut laajapohjaiseksi. Ja kasvu sen kuin jatkuu. Lisäksi työllisyys on nousussa, työttömyys laskussa ja valtiontalous tasapainottumassa.Mikä on johtopäätös – paitsi toteamus ekonomistien kyvyttömyydestä ennustaa? Onko Suomen talous sittenkin ihan ok? Onko hallitusta kiitettävä talouden kulkusuunnan kääntämisestä?on paljolti ajopuu. Takavuosien kurimus johtui pääosin ulkoisen toimintaympäristön muutoksista: finanssikriisit, Nokian ongelmat, Venäjän-viennin vaikeudet, paperiteollisuuden näivettyminen ja monet muut kielteiset tekijät. Ajopuunäkemystä tukee havainto, että Suomi kääntyi nousuun vasta muun Euroopan vanavedessä. Lisäksi pal­kat nousivat pitkään meillä nopeammin kuin muissa maissa. Ongelmaa lievennettiin kilpailukykysopimuksella. Kustannusten alentamista tär­keämpää oli työmarkkinatilanteen rauhoittuminen ja palkkamaltti.Viime kädessä kyse on siitä, että maailma muuttuu koko ajan. Siihen täytyy sopeutua. Ja kun devalvoida ei voi, on löydettävä muita keinoja. Uudistu tai surkastu on pienen avo­talouden tärkeä ohjenuora, jota Suomi ei ole oikein osannut nou­dattaa.Mistä kiikastaa? Miksi toipuminen oli niin hidasta? Suosittu moitteiden kohde on ay-liikkeen muutosvastarinta. Pitäisi siirtyä kohti paikallisempaa sopimista työehdoista. Pitäisi sopia ”Suomen malli”, jonka ansiosta palkkamaltti suojaisi kilpailukykyämme. Ay-liittojen soisi pidättäytyvän hallitusten vastaisista poliittisista työtaistelutoimista.Mutta syitä on niin sysissä kuin sepissäkin. Ruotsalaiset ovat usein ihmetelleet työnantajien asenteita Pohjanlahden tällä puolen. Tarvitsisimme enemmän ”diskuteeraamisen” kulttuuria. Tai ovatko hallituksemme kykenemättömiä valmistelemaan järkeviä uudistuksia? Tästäkö sote-uudistus kielii? Onko pulmana johtajien kyvyttömyys ja puolueiden viehtymys epärehelliseen ääntenkalastukseen?Kyse ei ole vain hallituksesta. Sen toimet työttömyysturvan ehdollistamiseksi mielletään usein kiusan­teoksi, syystäkin. Toisaalta juuri nyt ”tarttis tehdä jotain”, kun avoimia työpaikkoja on runsaasti ja tekijöistä puute. Soisi, että eri toimijat tarjoaisivat lääkkeitä siihen tautiin, että työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa.ovat taloudessa avainasemassa. Suomessa on start up -buumi ja meillä on kasvuhakuisia yrityksiä. Mutta monet suuryritykset panostavat hyvin vähän tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Saneeraus ja irtisanomiset arvioidaan helpommaksi keinoksi osinkojen ja bonusten kasvattamiseen.Nyt hyviä tuloksia tekevä metsä­teollisuus panostaa erityisen vähän tutkimukseen. Ilmeisesti luotetaan siihen, että sellunkeitto on aina vain kannattavaa.Kehumista ei ole myöskään valtionyhtiöiden kyvyssä uudistua. Fortum panostaa Rosatomin rakentamaan ydinvoimaan tilanteessa, jossa moni asiantuntija ennakoi Pyhäjoen voimalalle pysyviä kannattavuusongelmia. Syitä Forumin päätöksille voi arvailla.absurdi osoitus hallituksen ja elinkeinoelämän kyvyttömyydestä uudistua nähtiin keväällä, kun yritystukien leikkaaminen tai järkiperäistäminen jälleen kerran osoittautui mahdottomaksi. Mikään ei muuttua saa.Suomi kaipaa muutoksille avoimia ja yhteistyökykyisiä työmarkkina­osapuolia. Tarvitsemme systemaattista valmistelutyötä hyödyntäviä ja rohkeita poliitikkoja. Ratkaisevan tärkeää on, että meillä olisi riittävästi tutkimukseen ja innovaatioihin panostavia yrityksiä.Uudistu tai surkastu on vaatimus, joka koskee kaikkia toimijoita. Vain näin on toivoa siitä, että suhdanneluonteinen pyrähdys muuntuu ­kestäväksi kasvuksi. Ettei kävisi niin, että onnellisen kansan Suomi surkastuu ja on pian taas ”toivoton tapaus”.