”Älä vain laita EU:ta otsikkoon” – taistellaan yhdessä Euroopan unionin tylsyyttä vastaan

huolen­pidosta, hengissä ollaan!Oli nimittäin epäilys, että saatan kuolla tylsyyteen aloit­taessani HS:n uutena Brysselin-kirjeenvaihtajana. Ajatus Euroopan unionista tylsyyden tyyssijana toistui nimittäin lähes jokaisessa lähtöäni edeltävässä keskustelussa.Tylsinä pidettiin niin päätettäviä asioita, itse lainsäädäntöprosessia kuin niistä raportointiakin. ”Jos laitat EU:n otsikkoon, voit unohtaa lukijat”, evästettiin.keskustelut, kun olin kuun­telemassa kauden ensimmäistä vaali­puhetta Brysselissä. EU-vaalit käydään ensi vuoden toukokuussa.Puhujana oli saksalainen konservatiivinen europarlamentaarikko Manfred Weber, joka kertoi lähtevänsä ehdolle tavoittelemaan ­komission puheenjohtajan paikkaa. Samaan asemaan on aseteltu Suomen Alexander Stubbia, jonka ilmoitusta ehdokkuudesta vielä odo­tetaan.Weber kertoi visionsa Euroopasta. Sellaisesta, jossa palataan niihin arvoihin, jotka alkujaan toivat meidät kaikki yhteen.Eurooppa on nyt käännekohdassa, Weber sanoi. Byrokratian ja eliitin unionista tulisi taas ihmisten unioni. ”Haluan rakentaa siltoja”, hän vakuutti.Toimittajajoukko haukotteli. He – kuten moni eurooppalainen – olivat varmasti kuulleet samantyyppiset puheet monta kertaa.ovatko Weberin nostamat asiat tylsiä? Ehkä Weber käytti puheenvuoronsa innottomasti, mutta oli hänellä ideaakin. Nyt jos koskaan kannattaa palata näihin perusasioihin, jotka saivat maat liittymään unioniin ja miettiä, mitä niistä on jäljellä.On Euroopan unionissa jotain oivallusta varmasti ollut, jos rauhakin on pysynyt maanosassa koko sen olemassaolon ajan.Kollega huomautti hyvin, että tylsyyteen turtuu. Virkistävältä tuntuu, jos kuulee Weberin vastakohdan. Jonkun, joka haluaa rikkoa siltoja. Yhteisistä arvoista viis.Tähän perustuu ainakin osittain ­populistisen puhetavan suosio ja tietty helppous. Vallitseva asiaintila on aina väistämättä vähän tylsä, jos se on todella hyvä tai edes ihan ok.Taistellaan tylsyyttä vastaan yhdessä. Kerro, mistä EU-asiasta sinä innostut tai mistä haluaisit lukea. Lähetä sähköpostia osoitteeseen jenni.virtanen@hs.fi