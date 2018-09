Mielipide

Sukupolvi vaihtuu Suomen politiikassa

Ensi kevään

Perhe- ja peruspalvelu­ministeri

Vihreiden

eduskunta­vaalien jälkeen Suomen politiikka ei ole entisellään. Jo toista­kymmentä vanhemman polven kansan­edustajaa – erityisesti keskustan riveistä mutta myös muista puolueista – on ilmoittanut luopuvansa ehdokkuudesta.Kun sukupolvi vaihtuu, poliittinen kulttuurikin voi muuttua. Vetäytyvien konkareiden aukkoa täyttämään on jo nousemassa liuta kyvykkäitä kolmekymppisiä. Heistä moni näyttää tekevän politiikkaa itsevarmasti omalla persoonallaan ja vetoamalla yleisöönsä välittömän tuntuisella esiintymisellä.Annika Saarikko (kesk), 34, käy parhaillaan varsinaista kriisijohtamisen korkea­koulua sote- ja maakuntauudistuksen vetäjänä. Hänelle ei ole ongelma, jos hän joutuu joskus ottamaan pienen lapsensa hetkeksi mukaan johonkin seminaariin. Nouseva kyky on myös keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, 31.Jos Suomen keskusta haluaa uudistua Ruotsin sisarpuolueen tapaan moderniksi ihmisoikeuspuolueeksi, mallia voi ottaa Ruotsin keskustan suositusta johtajasta Annie Lööfistä, 35. Lööfin johdolla keskusta sai juuri Ruotsissa parhaan vaalituloksen 30 vuoteen.Vasemmistoliitto teki sukupolvenvaihdoksen, kun johtoon nousi Li ­Andersson, 31. Vahvana asiaosaajana hän on jo suositumpi kuin puolueensa. Perus­suomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari, 39, on ollut jo presidentti­ehdokaskin.Touko Aalto, 34, on toistaiseksi saanut enemmän julkisuutta yksityiselämällään kuin politiikallaan, mutta ainakin hän on esiintynyt avoimesti ja rehellisesti omana itsenään. Aalto korostaa, että asiat ratkaisevat. Äänestäjä äänestää kuitenkin ihmistä, joka herättää luottamusta. Kuka kykenee ratkomaan niinkin viheliäisiä ongelmia kuin ilmastonmuutos? Jos Aalto ei menesty, tilalle voi nousta Emma Kari, 35.Antti Lindtman, 36, ei vielä viime vuonna lähtenyt haastamaan Sdp:n puheenjohtajavaalissa Antti Rinnettä, 55. Valtaan pyrkiessään Sdp keskittyy nyt eläkeläisiin, jotka äänestävät ahkerasti. Eläkeläisten etujärjestönä saa toki ääniä, mutta tulevaisuus on nuorissa.Kokoomuksessa nuorempaa kaartia on jo jonoksi asti. Elina Lepomäki, 36, on haastanut puoluejohdon ja lytännyt sote-uudistuksen. Valtaan ovat jo päässeet ministerit Sanni Grahn-Laasonen, 35, Antti Häkkänen, 33, ja Kai Mykkänen, 39.