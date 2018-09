Mielipide

Helsingin keskusta on vaarassa joutua mottiin – Hämeentien remonttia pitää lykätä

Helsinki

kasvaa nopeasti. Joka puolella kaupunkia rakennetaan, peruskorjataan teitä ja tehdään uusia ­liikenneyhteyksiä. Hyvä niin, mutta mikäli katutöitä ei koordinoida nykyistä paremmin, Helsingin keskusta on vaarassa joutua mottiin.Liikenne on tästä syystä pahasti sumppuuntunut jo läntisessä Helsingissä. Siksi Hämeentien muuttaminen joukkoliikennekaduksi pitäisi mielestämme aloittaa vasta Hakaniemensillan ja Hakaniemenrannan muiden hankkeiden valmistuttua.Todellinen liikennekaaos uhkaa seuraavaksi itäistä kantakaupunkia, jossa ovat rakentumassa noin kymmenen vuoden aikana muun muassa Kruunu­sillat, Hakaniementorin pysäköintiluola, Hakaniemensillan peruskorjaus, Hakaniemenranta hotelleineen ja Hakaniemen­kadun uusi jätevesipumppaamo. Paitsi katutyöt myös jokainen rakennus- ja peruskorjaushanke vaikuttaa väistämättä liikenteeseen.Hämeentie on aikoinaan ­rakennettu sisääntuloväyläksi Helsinkiin. Kaupunginvaltuuston päätöksellä tie aiotaan muuttaa joukkoliikenne- ja ke­vyen liikenteen kaduksi jo vuoden 2019 aikana.Hanketta ei ­pitäisi tarkastella erikseen vaan osana alueen ­liikennejärjestelyjen kokonaisuutta.Mikäli keskustaan pääseminen tehdään yhä vaikeammaksi, keskustan elinvoimaisuus – yritystoiminta ja kaupunkilaisten liikkuminen – uhkaa näivettyä. Julkista liikennettä ja pyöräilyverkkoa kehitettäessä ei voida sulkea tai kaventaa kaikkia väyliä yhtä aikaa, vaan tarvitaan jaksotusta. Hämeentien sulkemiselle henkilöautoliikenteeltä ei ole perusteita lähivuosina.