Mielipide

Edistysusko voi olla vaarallista

vuoden 2018 alkua. Yhdys­valtain presidentti Donald Trump oli jo luonnostellut twiitin, joka olisi saattanut syöstä Yhdys­vallat sotaan Pohjois-Korean kanssa. Lopulta järki – tai mikä lie – kuitenkin voitti ja viesti jäi lähettämättä.Pysäytyskuvan toi esiin Trumpista kirjan kirjoittanut yhdysvaltalainen konkaritoimittaja Bob Woodward sunnuntaina. Maailman tämänhetkisestä tilasta väite kertoo paljon.on tapana taipua murehtimaan, että ennen oli paremmin. Niin ei tietenkään ole.Tämän todistamisella kansainväliseen julkisuuteen nousi viimeksi amerikkalainen psykologi Steven Pinker. Pinkerin tänä vuonna julkaistu tietokirja En­lightenment Now todistaa tilastojen avulla ihmiskunnan kehityksen riemuvoittoa. Tällä vuosisadalla elävien ihmisten todennäköisyys kuolla sodassa on huomattavasti pienempi kuin esi-isillämme, ja sairauksiin kuollaan selvästi iäkkäämpinä kuin vaikkapa 1800-luvulla.Niinhän se on. Mutta edistysusko voi myös olla vaarallista. Entä jos juuri se tuudittaa meidät uskomaan, ettei käsien irrottamisella ratista ollut yhteyttä rotkoon suistumisen kanssa?Siltä joskus tuntuu, kun erehtyy pohtimaan omia valintojaan ilmastonmuutoksen alle murenevassa maailmassa.kesällä lukemaan muistamisesta. Ehkä syy oli saattohoitoon joutuneessa parisuhteessa tai sormien välistä lipsuvassa nuoruudessa, en tiedä.Ensin yritin ymmärtää ranskalais­kirjailija Marcel Proustia, sitten Proustia saksaksi kääntänyttä saksanjuutalaista filosofia Walter Benjaminia.Molemmat kirjoittajat suhtautuivat maanisella kiinnostuksella muistamiseen. Lähtökohta oli kuitenkin eri. Sairaalloiselle Proustille muisti saattoi olla pakokeino maailmasta – väline, joka mahdollistaa elämän. Ben­jaminille muisti taas oli tie maailmaan.Vaikka Proustin kaunokirjalliset ansiot ovat mittavammat kuin Benjaminin, erityisen vaikutuksen minuun teki mystisyyteenkin taipuvainen Benjamin. Hän uskoi, että kaikissa ihmisissä piilee ”heikko messiaaninen kyky”. Menneiden sukupolvien virheiden muistaminen antaa mahdollisuuden pelastaa voittajien historian häviäjät ja hukkuneet.Jos tulkitsen oikein, muistilla on Ben­jaminille myös toinen puoli. Muistamalla, ettei historia ole oikeiden valintojen ketju, meillä on mahdollisuus herätä edistysuskosta.