Ruokahävikki tulee kuluttajille kalliiksi

aiheuttaa yli kolmanneksen kotitalouden ympäristövaikutuksista. Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan kotitalouksissa syntyy ruokahävikkiä 120–160 miljoonaa kiloa, noin 20–25 kiloa henkilöä kohden vuodessa. Suomessa hukkaan heitetään joka kahdeskymmenes kauppakassillinen ruokaa.Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa sekä taloutta että ympäristöä. Vuoden aikana nelihenkinen perhe heittää ruokaa pois noin sata kiloa.Kalleinta on lihan, kalan ja kananmunien hukkaaminen. Vaikka niiden osuus on massassa mitattuna pieni, rahallinen arvo on suuri. Rahassa mitattuna kotitalouksien ruokahävikki aiheuttaa vuosittain noin 500 miljoonan euron kulut. Ilmastovaikutuksina kotitalouksien ruokahävikki vastaa 100 000 auton vuosipäästöjä.Yksittäisestä kuluttajasta vesistöjen hoito saattaa tuntua kovin kaukaiselta. Harva tulee ehkä ajatelleeksi, että ruokavalinnoilla on yhteys myös vesistöjen hyvinvointiin. Pienilläkin teoilla on merkitystä.Ruokahävikin ehkäiseminen ja kestävät ruokavalinnat ovat kuluttajalle tehokkaimpia keinoja vaikuttaa ympäristön tilaan.Ruoan hukkaan heittämisen ja ruokahävikin esiintymisessä on maailmanlaajuisesti eroja. Joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmannes maailmassa tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin. Euroopan unionin alueella heitetään arvioiden mukaan vuosittain hukkaan 88 miljoonaa tonnia ruokaa.Yksittäisen kuluttajan on mahdollista havaita, että ympäristön tai lähiveden tila ei ole toivotun kaltainen, mutta usein kuluttajan on vaikea arvioida, että myös jokaisen omilla valinnoilla on keskeinen merkitys ympäristön tilaan. Jokainen voi pienilläkin teoilla edistää kiertotaloutta ja parantaa vesistöjen tilaa.Poisheitetyn ruoan määrä kertoo sekä kiireisestä elämänrytmistä että ruoanvalmistustaitojen ruostumisesta. Tähteeksi jäänyttä tai pilaantumisvaarassa olevaa ruokaa ei enää osata käyttää ruoaksi. Arjen kansalaistaidoille on edelleen kysyntää.