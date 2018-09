Mielipide

Käsitys lukemisesta on tuotava nykyaikaan

Miksi

Alle 25-vuotiaiden

Opetus- ja kulttuuriministeriön

Haluamme

Lukemisen

lapset ja nuoret eivät lue? ­Ennen kuin syyttävä sormi osoittaa heitä, meidän aikuisten on katsottava peiliin. Luemmeko enää edes ­itse?Digitalisaatio ja älypuhelimet ovat muuttaneet lyhyessä ajassa koko kulttuurisen maiseman ja panneet ihmisten ajankäytön uusiksi. Lapset ja nuoret kasvavat suoraan tähän maailmaan, eikä heitä pidä moittia siitä. Kun ärsykkeitä on enemmän, lukemiseen keskittyminen on haastavampaa kuin aiemmin.Vaikka Suomen nuoret ovat Pisa-tutkimuksen mukaan yhä erinomaisia lukijoita, tuloksissa on myös ­aihetta huoleen. Heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt.lukutaidon taso on selvästi heikompi kuin kymmenen vuotta sitten. Huolestuttavaa on myös lukuinnon heikkeneminen: vapaa-ajallaan oma-aloit­teisesti lukevia on koko ajan vä­hemmän.Kotitausta ja asenteet vaikuttavat aiempaa enemmän oppilaiden lukutaidon tasoon. Viime vuosina havaittu lukemisen motivaation ja osaamistason lasku korostuu erityisesti niillä pojilla, joiden vanhemmilla on vain perusasteen tutkinto ja kulttuurin harrastaminen kotona on vähäistä. Suomessa tytöt har­rastavat lukemista enemmän kuin ­pojat. Tyttöjen ja poikien välinen ero lukutaidossa on meillä suurempi kuin missään muussa OECD-maassa.Kehityssuunta on huolestuttava koko kansakunnan kannalta. Informaatiotulva kasvaa koko ajan, ja sen joukossa on suoranaisia valeviestejä ja vaikuttamisyrityksiä. Monipuolinen lukutaito ja kriittisyys ovat demokratian kannalta välttämättömiä kansalaistaitoja.viime syksynä asettama lukutaitofoorumi sai tehtäväkseen keksiä uusia keinoja lasten ja nuorten lukutaidon ja -innon kehittämiseksi.Entinen aika ei palaa, eikä sitä kannata haikailla takaisin. Käsityksemme lukemisesta on päivitettävä ja tuotava nykyaikaan.Ongelmaa ei voida ratkaista yksin koulussa, eikä kyse ole vain koulumaailman ongelmasta. Tarvitaan yhteinen kansallinen suunta, koko Suomen lukuliike.Lukea voi monella tavalla. Sillä ei ole väliä, lukeeko paperilta vai puhelimen näytöltä. Emme usuta lukemaan vain kaunokirjallisuutta tai kirjoja. Jokaisella nuorella on omat mielenkiinnon kohteensa, ja vaikkapa niihin liittyvien blogien tai lehtiartikkelien lukeminen on yhtä lailla lukemista. Olennaista on lukemaansa keskittyminen ja sen ymmärtäminen.tehdä lukemisesta en­tistä yhteisöllisempää. Haastattelut osoittavat, että monet nuoret pitävät lukemista yksinäisenä ja epä­sosiaalisena tekemisenä.Etenkään nykyteknologian aikana näin ei tarvitse olla. On kehitettävä uusia houkuttelevia keinoja, joilla nuoret voivat jakaa lukukokemuksensa, vertailla niitä ja suositella ­luettavaa toisilleen.Monet nuoret sanovat nimenomaan suosittelijan olevan ratkaiseva: jos kirjaa suosittelee opettajan tai kirjastonhoitajan sijaan kaveri, kirjaan saattaisi tart­tuakin.Haluamme myös viestiä riittävän lukutaidon kiistattomista hyödyistä ja heikon lukutaidon haitoista. Lukeminen ei ole mikä tahansa harrastus. Riittävä lukutaito helpottaa elämää ja avaa mahdollisuuksia, vaikka lukeminen ei erityisesti kiinnostaisikaan.Lukemisella on yhteys melkein kaikkeen elämässä pärjäämiseen: hyvinvointiin, empatiakykyyn ja luottamukseen. Lukutaito on kaiken oppimisen perusta, mielen supervoima. Kokonaan lukematta ei yksinkertaisesti kannata olla.edistämiseen pyrkivän työn on oltava entistä päättäväisempää ja pitkäjänteisempää. Yhteistyötä tarvitaan enemmän. Jos eksymme menestyspolultamme ja lakkaamme olemasta lukeva kansa, suomalaiset eivät voi hyvin eikä Suomi menesty millään alalla.Suomi tarvitsee lukuliikkeen, jolla on yksi päämäärä: lisätä innostusta lukemiseen.Mitä siis voimme tehdä? Lukea lapsillemme tai lastenlapsillemme. Lukea itse. Tehdä lukemisesta taas tärkeää, pitää sitä esillä – näyttää esimerkkiä, mutta sormea heristämättä.