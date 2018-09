Mielipide

Asunnon myyjän harteilla on raskas vastuu – ostajat etsivät valittamisen aihetta tikulla kaivamalla

On

erittäin tärkeää, että asunnon ostajan oikeusturvaa on viime vuosina tuntuvasti parannettu ja oikeudenmukaisuutta pyritty lisäämään esimerkiksi törkeissä hometalokaupoissa.Mutta onko asuntokauppakiistoissa menty kuitenkin jo toiseen äärimmäisyyteen? Onko yksityisen asunnon myyjän vastuuta lisätty jo kohtuuttomasti? Kyllä myyjänkin on tuskallista odottaa pahimmillaan vuosia kiistan ratkaisua – varsinkin silloin, kun ikä alkaa painaa ja rollaattoriaika on edessä.Tuttu asianajaja kertoi minulle, että kirjoittelu mediassa on vaikuttanut myyjän vastuun lisääntymiseen asuntokaupoissa. Asunnon ostajien pienetkin valitukset voivat helposti päätyä uutisiin ja muokata yleistä mielipidettä myyjiä vastaan. Myyjän tuskaa ei tunne usein kukaan.Toinen asianajaja kertoi kokemuksistaan, joiden mukaan heitä pidetään ”lieroina”, jotka kaivavat tikulla asuntokauppasopimuksia, jotta sieltä löytyisi valittamisen aiheita. Usein myös jotain pientä löytyykin.Julkisuudessa on kerrottu ”saalistajista”, jotka ostavat asunnon ja löytävät aina sieltä jotakin pientä valittamista. Sitten aletaan riidellä hinnan alentamisesta. Määräajan kuluttua asunto myydään uudelleen eteenpäin.Tutun asianajajan mukaan asunnon välittäjän vastuu asuntokauppakiistoissa on nykyisin lähes olematon. Esitteen pieni sanavirhe tai välittäjän ja ostajan kahdenkeskisessä keskustelussa antama väärä tieto voi olla myyjälle kohtalokas. Tulisiko myyjälle antaa mahdollisuus olla mukana asuntoesittelyssä ainakin kerran? Nykyisin sitä ei suositella.Sekä myyjän että ostajan tulisi kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä lukea tarkasti myös muut liitteet, sillä ne ovat kiistatilanteessa virallisia asiakirjoja.