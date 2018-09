Mielipide

Autojen jatkuva virta pussinperällä sijaitsevaan Haltian luontokeskukseen raastaa paikallisten asukkaiden herm

Espoon kaupunki yhdessä poliitikkojen kanssa runnoi väkisin Nuuksion kansallispuiston kylkeen Luontokeskus Haltian, me paikalliset asukkaat yritimme valistaa päättäjiä todennäköisistä seurauksista. Se meni kuuroille korville, ja Haltia rakennettiin Nuuksiontien loppupäähän.Yritimme tehdä päättäjille selväksi, että kyseinen tie on pussinperä. Luontokeskuksesta ja ylipäätään tästä osasta kansallispuistoa liikenteelle ei ole muuta vaihtoehtoa kuin edestakainen ajaminen Nuuksiontietä pitkin.Rakentamispäätöstä perusteltiin paikallisille muun muassa uudella kevyen liikenteen väylällä ja tiheään kulkevilla erikoisbussivuoroilla, joiden avulla iso osa luontomatkaajista saapuisi alueelle. Lupailtiin jopa pysäköintialueiden rakentamista Nupurintien varteen. Alueelle henkilöautonsa jättäneiden matkailijoiden jatkoyhteys Haltiaan ja kansallispuistoon hoituisi erikoisbussivuoroilla.Uusi kevyen liikenteen väylä ammottaa tyhjyyttään. Väylä on korkeuseroiltaan aivan liian vaativa luontoon matkaaville lapsiperheille. Luvatut erikoisbussivuorot loppuivat kannattamattomina Haltian ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Nupurintien pysäköintipaikkoja ja bussiyhteyksiä ei koskaan toteutettu.Haltiaan ja kansallispuistoon tullaan yleensä henkilöautoilla. Tämä ”luontoautoilu” on saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että viikonloppuisin paikallisten saattaa olla vaikeaa päästä omilta pihoiltaan Nuuksiontielle.Autoja kulkee aamuvarhaisesta iltamyöhään tasaisena nauhana. Lopputulos on, että parkkipaikoilla on kolhittuja ja väärin pysäköityjä autoja – jopa asukkaiden pihoilla – sekä hälytysajoneuvojen etenemistä hidastavia ruuhkia. Viime sunnuntaina. alueella sattui ainakin kaksi onnettomuutta tai sairaustapausta, joissa tarvittiin ambulansseja ja paloautoja.Järjestäytymätön luontoautoilu ja hallitsematon viherintoilu ovat vieneet rauhan. Asukkaat erityisesti Solvallan, Haukkalammen, Nuuksionpään ja Kattilan alueella kärsivät.En kannata viime viikonlopun traktorinkuljettajan tempausta, mutta myönnän ymmärtäväni hänen ratkaisuaan.