, Jimi Hendrix, Queen. Suomen kommu­nistisen puo­lueen Skp:n ja vasemmistojärjestöjen 1950-luvulla rakennut­tamassa Helsingin Kulttuuritalossa ovat esiintyneet monet maailmantähdet, mutta marraskuussa lavalle nousee erilainen idoli. Kanadalaisen psykologian professorin Jordan B. Petersonin keikka Kulttuuritalossa myytiin loppuun niin nopeasti, että hänelle varattiin saman tien toinen esiintyminen. Sekin on jo täynnä.Peterson on kiertänyt maailmaa vuoden alusta lähtien, ja salit ovat täyttyneet kaikkialla Sydneystä Amsterdamiin ja Vancouverista Reykjavikiin. Hänen Youtube-luentonsa ja muut esiintymisensä ovat keränneet miljoonia katsojia. Hänen väittelyistään on tehty koosteita, joissa Peterson verbaalisesti tyrmää vastustajansa yksi kerrallaan.Peterson julkaisi tammikuussa teoksen, joka on edelleen Amazonin 15. myydyin. Kirja ilmestyi juuri Tero Valkosen suomentamana nimellä 12 elämänohjetta, käsikirja kaaosta vastaan.Miksi ihmeessä miljoonat ihmiset janoavat tämän pistäväkatseisen kanadalaisprofessorin näkemyksiä?vuosi sitten Jordan Peterson oli vielä tuntematon professori, joka opetti psykologiaa Toronton yliopistossa ja piti omaa vastaanottoa. Hän oli julkaissut yhden kunnianhimoisen ja mutkikkaan kirjan. Petersonista tuli globaali julkkis, kun kaksi vuotta sitten Justin Trudeaun hallitus teki lakiesityksen, joka esitti muun muassa uusien sukupuolineutraalien ze, zir tai they -persoonapronominien käyttöä.Professori Peterson ilmoitti jyrkästi vastustavansa moista kielipeliä. Hän vetosi sananvapauteen ja julkaisi pian kiistan jälkeen verkossa kolmiosaisen luennon, jonka otsikkona oli suomeksi käännettynä ”Poliittista korrektiutta vastustava professori”.Pian Peterson alkoi ottaa kantaa moneen muuhunkin asiaan. Parissa vuodessa Petersonista on tullut kulttihahmo, joka kerää puhe- ja kirjapalkkioidensa lisäksi pelkästään lahjoituksina kymmeniätuhansia euroja kuukaudessa.-kirjassaan Peterson läväyttää yleisölleen manifestinsa siitä, mikä kaikki nykymaailmassa on pielessä ja miten ihmisten pitäisi elää. Hänen päävihollisensa on ”postmoderni vasemmisto”, joka on Petersonin mukaan ottanut henkisen yliotteen länsimaiden keskustelussa, erityisesti yliopistoissa.”Vasemmistolaisen maailman­kuvan” ylivallan seurauksena maailmasta pyritään poistamaan luonnolliset hierarkiat, Peterson väittää. Hänen mukaansa nuorille opetetaan, että ”meidän loistokas kulttuurimme” on seurausta miesten harjoittamasta sorrosta. Mutta entä jos patriarkaalinen maailma perustuukin miesten pätevyyteen, ei sortoon, Peterson ehdottaa.Ei ole yllätys, että 56-vuotiaan Petersonin uskollisin fanijoukko koostuu nuorehkoista miehistä. Hänellä on faneja esimerkiksi manosfääriksi kutsutuissa verkkoyhteisöissä, jossa perinteisiä sukupuolirooleja kannattavat miehet jakavat muun muassa iskuvinkkejä. Osa yhteisöistä on lähellä alt-right-liikettä eli radikaalia uusoikeistoa.Jordan Peterson vaarallinen, kuten hänen vastustajansa väittävät? Peterson ilmoittaa itse karttavansa kaikenlaista ideologisuutta, niin vasemmalla kuin oikeallakin. Hänen kotinsa seinillä on mittava kokoelma neuvostoliittolaista taidetta. Sen tarkoitus on muistuttaa totalitarismin kauhuista, Peterson sanoo.Hän kiistää flirttailevansa radikaalin uusoikeiston kanssa. Mutta samaan aikaan Peterson on selvästi imarreltu saamastaan ihailusta ja hyvin tietoinen seuraajiensa määrästä. Voivatko miljoonat olla väärässä?Puhuessaan hän on luopunut tiedemiesmäisestä tyylistään ja ryhtynyt puhumaan kuin preeriasaarnaaja, kuten hän itse kuvaa. Hänen keikoilleen, myös Suomessa, myydään vip-lippuja, jotta tosifanit saavat ottaa selfien gurunsa kanssa.elämänohjeet ovat kuin modernisoitu yhdistelmä itsehillintää ja velvollisuudentuntoa korostavaa stoalaista filosofiaa. Hyväksy kärsimyksesi ja kanna vastuu omasta elämästäsi.Ehkä hänen pitäisi itsekin lukea vähän stoalaisia elämäntaito-oppaita. Kuten paljon ohuempaa mutta sisällöltään rautaisempaa teosta, joka sekin ilmestyi tänä vuonna suomeksi. Juhana Torkin suomentama Senecan Elämän lyhyydestä -teos sisältää myös gurujen torjuntaohjeen: ”Jos joku seuraa jotakuta yhtä ihmistä joka asiassa, hänen paikkansa ei ole senaatti vaan lahko.”