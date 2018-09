Mielipide

korvien ja häntien typistäminen on kiellettyä useimmissa EU-maissa, mutta maailmalla se on vielä tavallista. Esimerkiksi vahtimiseen ja suojeluun ominaisten koira­rotujen kohdalla typistyskieltoa on vastustettu muun muassa argumentilla, että koirat menettävät ulkoista terävyyttään.Suomessa korvien typistäminen kiellettiin jo 1970-luvulla ja häntien typistäminen vuonna 1996. Viisi vuotta myöhemmin tuli voimaan kansallinen kilpailukielto koirille, joiden häntä tai korvat on typistetty. Kielto käytännössä lopetti myös tällaisten koirien maahantuonnin.Jalostus tarkoittaa eläinkannan laadun parantamista valinnan keinoin. Koiran­jalostuksessa laatu tarkoittaa Kennel­liiton mukaan tasapainoista ja rodun­omaista luonnetta, hyviä käyttöominaisuuksia sekä terveyttä ja pitkäikäisyyttä. Jalostusta säätelee myös eläinsuojelulaki, joka kieltää kaiken sellaisen, mikä voi aiheuttaa merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille.ei kulje julistusten kanssa käsi ­kädessä. Monia rotuja on jalostettu estetiikka edellä. Eläinlääkäriliitto on jo vuosia kantanut huolta lyhytkuonoisten ja -kalloisten koirien terveysongelmista. Tuhina ja kuorsausta muistuttava ääntely ei ole yhdellekään koiralle ominaista vaan kertoo hengitysteiden ahtaudesta, jolloin ilmaa ei riitä keuhkoihin. Liiton mukaan osa näistä koirista pitää nuk­kuessaan suussaan lelua tai vastaavaa, jotta suu pysyisi auki ja henki kulkisi.Kesän helteet ovat olleet lyhytkuonoisille myrkkyä. Vastoin yleistä luuloa koirat eivät viilennä itseään ensisijaisesti suun kautta, läähättämällä. Lämpöä säätelevät nenäontelon poimuinen limakalvo ja aivoissa sijaitseva termostaatti. Pitkäkuonoisella koiralla limakalvon pinta-ala voi olla yhtä suuri kuin koiran koko kehon pinta-ala. Mitä ­lyhyempi kuono, sitä pienempi on lima­kalvon pinta-ala. Kuonon pituus vaikuttaa ratkaisevasti koiran lämmönsäätelykykyyn.pyritään puuttumaan jalostuksen keinoin. Yhdessä rotujärjestöjen kanssa Kennelliitto järjestää lyhytkuonoisille Cooperin testejä: koiran pitää kulkea kilometrin matka vaaditussa ajassa ja palautua vartissa. Kuulostaa helpolta. Terve koira selviää haasteesta helposti. Monen kohdalla pentuhaaveet tyssäävät kuitenkin tähän.Minusta ei ole heittämään ensimmäistä kiveä: itselläni on ollut suursnautseri, jonka häntä oli typistetty. En juurikaan ajatellut asiaa. Lyhytkuonoistenkaan koirien omistajia ei pidä syyllistää. Tietoisuuden kasvaessa tilanne paranee.