Mielipide

Pienyrittäjälle tärkeintä on pitää hyvät työntekijät

Hallitus

on esittänyt henkilöperusteisen irtisanomisen perusteiden väljentämistä alle 20 hengen yrityksissä. Kuten arvata saattaa, ammattiliitot ovat jo kantapäillään ja suunnittelevat työtaistelutoimia kaataakseen hallituksen esityksen, vaikka koko esitys ei juurikaan kosketa ammattiliittojen jäseniä.Hallituksen esitystä vastustavat ovat hyvin kaukana pien­yritysten arjesta. Pienyrittäjälle suurin haaste on saada pidettyä palkkalistoilla hyvät työntekijät, ei suinkaan se, että haalitaan työntekijöitä sieltä täältä ja sitten irtisanotaan heidät henkilöperusteisesti hetken mieli­johteesta. En ymmärrä, mistä tällainen ajattelumalli edes kumpuaa!Pienessä alle kymmenen ­hengen yrityksessä on tär­keintä, että ryhmädynamiikka ja ­yhteishenki ovat parhaalla mahdollisella tasolla. Pienessä organisaatiossa usein riittää, ­että joukossa on vain yksi henkilö, joka on päättänyt olla joka asiassa poikkiteloin. Hänen takiaan tuo yhteishenki saattaa olla mennyttä, mikä aiheuttaa yhteisöön tavattomasti stressiä, joka ulottuu työntekijöistä aina omistajiin saakka.Täytyy muistaa, että pien­yrityksissä on harvoin ammattimaista henkilöstöalan osaajaa tai resursseja, jotta kaikkia työnhakijoita voisi käyttää ­rekrytointialan ammattilaisilla haastatteluissa ja psykologisissa testeissä. Näin ollen rekrytointi tehdään yleensä itse ja enemmän tai vähemmän oman tuntemuksen ja kokemuksen perusteella. Varmasti jokainen näin toimiva yritys on rekrytoinut työntekijöitä, jotka ovat paljastuneet täysin erilaisiksi kuin mitä ovat haastattelutilanteessa esittäneet. Koeaika paljastaa joidenkin kohdalla ihmisen luonteen, mutta ei aina.Ammattiliitot vastustavatkin hallituksen esitystä siksi, että ne pelkäävät henkilöperusteisen irtisanomisen laajentuvan jatkossa suurempiin yrityksiin, joissa liitoilla on jo enemmän jalansijaa. Kun otetaan huo­mioon ammattiliittojen täysin poikkeuksellinen asema työmarkkinoilla, pelko henkilö­perusteisen irtisanomisen laajentumisesta suuriin yrityksiin on kaukaa haettu.Työtaistelutoimet ovat tässä asiassa kohtuuton ja ylimitoitettu toimenpide. Mutta mitä muuta ammattiliitoilta saattoi odottaakaan?