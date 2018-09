Mielipide

Ruotsin tilanne on vielä sekava, mutta ruotsidemokraatit ovat jo voittaneet yhden tärkeän taistelun

”Seger

Yhden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Demaripääministeri

Perussuomalaisten

eller död”, voitto tai kuolema.Näin näkee ruotsidemo­kraattien pääideologi Mattias Karlsson poliittisen tilanteen länsinaapurissa. Karlsson kirjoitti Facebookissa tiistaina, että Ruotsilla on edessään kamppailu olemassaolostaan.Muut puolueet tyrmäsivät kansallismielisen uhittelun heti eivätkä muutenkaan ole ainakaan näillä näkymin lähdössä ruotsidemokraattien kelkkaan. Vaalien suurin voittaja ei pääse hallitukseen, vaan muut puolueet etsivät parhaillaan toimivaa hallituspohjaa keskenään.kiistattoman voiton äärioikeistolaistaustainen puolue on jo saavuttanut.Toissa perjantaina – kaksi päivää ennen vaaleja – käytiin yleisradioyhtiö SVT:n vaalitentti, josta puhutaan vielä pitkään. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson arvioi, miksi maahanmuuttajat eivät saa töitä.”Se johtuu siitä, että he eivät ole ruotsalaisia. He eivät sovi Ruotsiin”, Åkesson sanoi. SVT irtisanoutui kommenteista heti tentin jälkeen, mistä ruotsidemokraatit hermostuivat.Julkisuudessa ei kuitenkaan juuri kiinnitetty huomiota siihen, miten muut puolueet puhuivat maahanmuutosta tentissä. Se oli paljon mielenkiintoisempaa kuin Åkessonin hyvin tiedossa olleet kannat.Stefan Löfvenin, hänen kokoomuslaisen haastajansa Ulf Kristerssonin ja muutaman muunkin puoluejohtajan puheissa maahanmuuttajat olivat heitä, eivät meitä. Toimenpiteiden kohteita, ei toimijoita.Ruotsin asukkaista vajaa viidennes on syntynyt ulkomailla. Suuri osa heistä on kansalaisia ja mahdollisia äänestäjiä.Jimmie Åkessonille on epäilemättä lottovoitto, jos keskustelun sävy muuttuu pysyvästi. Se saattaa hyvinkin vähentää maahanmuuttajien kiinnostusta osallistua politiikkaan ja ankkuroitua ruotsalaiseen yhteiskuntaan muutenkaan.Suomessa maahanmuuttajien osuus on pienempi, mutta täälläkin 6,8 prosenttia asukkaista on muualla syntyneitä.johto oli ruotsidemokraattien vaalivalvojaisissa kuunteluoppilaina. Jussi Halla-ahon johdolla maahanmuuttoa yritetään saada Suomenkin vaalikeskustelujen agendalle, ja mikäpä siinä.Vaikka voitolla tai kuolemalla uhoamista ei kuultaisikaan, kannattaa kuitenkin kuunnella, ketkä ovat muiden puolueiden puheissa heitä ja ketkä meitä.