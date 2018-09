Mielipide

Someajan vahinkobingo jättää karvaan sivumaun – Aika on armoton tyhmien möläysten tekijöille

häpeän tunteen vieläkin. Olin alakoulu­ikäisenä päässyt isäni kanssa paikallisen urheiluseuran talolle sunnuntaibingoon. Elettiin 1970-luvun loppua.Huomasin ruudukon täyttyvän lupaavasti punakynän rukseista. Sitten kaiuttimista kuului seuraava arvottu numero kahdella kielellä.”Bingo”, huusin innoissani.Pahaksi onneksi kyse oli vahinkobingosta. Vaikka sainkin rivin täyteen, puuttui toisaalta ruudukosta yksi oikea numero. Tilanteen tasalla ollut isäni korjasi väärinkäsitykseni nopeasti. Ympäriltä kuului hyväntahtoista hymähtelyä.palautui mieleeni kuluneella viikolla, kun sekä terveysfirman toimitusjohtaja Oulussa että kärsämäkeläinen rehtori joutuivat väistymään tehtävistään. Ratkaisujen syynä olivat julkisuudessa annetut sopimattomat lausunnot.Pihlajalinna Oulun toimitusjohtaja Riikka Moilanen erehtyi valtuuston kokouksessa kutsumaan vähäosaisia päihderiippuvaisia ”ihmisroskaksi”. Rehtori Tuomo Pesonen taas rinnasti Ylen haastattelussa seksuaalisen häirinnän kouluruokaan, joka voi olla ”hyvää tai pahaa”.Aikaa möläytyksestä potkuihin tai hyllytykseen kului kummassakin tapauksessa vain tunteja.on hyvä todeta, ettei ole pienintäkään syytä puolustella kumpaakaan epäasiallista puheenvuoroa. On selvää, että lausunnot olivat terveyskonsernin ja kunnan peri­aatteiden vastaisia. Kumpikin taho toimi ryhdikkäästi reagoidessaan tilanteeseen nopeasti.Vastaavia tapauksia tulee vastaan yhä useammin, ja ne eskaloituvat aiempaa nopeammin. Sosiaalinen media saattaa tökeryydet yleisön tietoon alta aikayksikön. Tuoreessa muistissa ovat esimerkiksi Pori ­Jazzin toimitusjohtajaksi nimetyn työsuhteen purku ja espoolaisen koripallomanagerin pikapotkut.Organisaatiot ovat terästäytyneet, ja ajokaaviot ovat valmiiksi mietittyjä mainehaittojen minimoimiseksi. Vielä takavuosina pikkukohut eivät jakkaroita juuri keikuttaneet.vastuutehtävissä työskentelevä ajautuu helposti pohtimaan, voisiko vahinkobingo osua omalle kohdalle. Selvältä näyttää, että viattomuuden aika on ohi, olimme itse hyvistä aikeistamme kuinka varmoja tahansa.Itsekontrollin ei tarvitse pettää kuin hetkeksi, niin käy kuin entiselle mummolle, joka torkahti kirkonpenkkiin. Unen läpi kuultu virren numero tai puhe seitsemästä pasuunasta saa huudahtamaan ”bingo” kesken kirkonmenojen.tässä on se, että yrityksiä ja yhteisöjä vaaditaan oikeasti toimimaan sanoissaan ja teoissaan edustamiensa arvojen mukaisesti, kaikissa tilanteissa. Kaksinaismoraalista tai tyystin epäeettisestä toimintakulttuurista jää nykyään aiempaa helpommin kiinni.On ilmeistä, että esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja on asemassa, jossa hänen osoittamansa arvostelukyky rakentaa kuvaa koko firman arvoista ja asenteista. Kääntöpuolena on helposti se, että organisaatioiden intressi kontrolloida työntekijöidensä lausuntoja kasvaa. Tämä on jo nähtävissä muun muassa viestintäjohtajien vallan kasvuna.Käytännössä seurauksena on suomalaisen yhteiskunnan avoimuuden vähentyminen, niin että meillä onkin pääsy vain tietoon, joka meille halutaan riskittömästi jakaa.Menetämme paitsi erilaisia näkökulmia asioihin myös persoonia, jotka toisivat siloteltuihin julkisivuihin kansantajuisuutta ja inhimillistä rosoa – sillä juuri ne ovat riskejä.on myös, että moralismi ja epäluottamus saavat ylivallan. Sosiaalisen median määrittämä hyväksyttävän toiminnan kenttä kapenee olemattomiin, jos kaikkia kuplia erehtyy kuulemaan.Tasa-arvonkaan näkökulmasta kehitys ei ole pelkästään hyväksi. Voi perustellusti kysyä, missä määrin virheettömyyden vaatimus on tulppana erilaisten väestöryhmien tiellä yhteiskunnalliseen toimintaan.Inhimillisyydelle ja anteeksi­pyynnöille pitäisi jättää tilaa. Joskus on hyväksyttävä, että vahinkojakin sattuu, eikä kaikista asioista kannata tehdä liian jyrkkiä johtopäätöksiä.Veren haistaminen on mediallekin raaka kompassi.vahinkobingoni kääntyi lopulta voitoksi, kun seuraava huudettu numero oli juuri se puuttuva. Palkinto oli oranssi naistenpyörä.