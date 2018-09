Mielipide

HSL:n opiskelija-alennus on säilytettävä 50 prosentissa

jälkeen Helsingin seudun liikenne (HSL) ottaa lippujen hinnoittelussa käyttöön uuden vyöhykejärjestelmän. HSL päättää lippujen hinnoista loka­kuussa.Samassa yhteydessä vuodesta 2006 voimassa ollut yhtenäinen 50 prosentin opiskelija-alennus on vaakalaudalla.Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on maaliskuussa ­katsonut, että HSL:n tämän­hetkinen käytäntö, jonka mukaan 30 vuotta täyttäneet opiskelijat saavat alennuksen vain, jos he saavat opintotukea tai kuntoutusrahaa, on syrjivä. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.HSL on lähtenyt valmis­telemaan opiskelija-alennuksen uudistamista siltä pohjalta, että sen saisivat jatkossa kaikki päätoimisesti tutkintoa suorittavat opiskelijat iästä riippumatta. ­Tämä kasvattaa jonkin verran alennukseen oikeutettujen määrää ja siten myös laskennallisia kustannuksia. Tästä syystä HSL on esittänyt alennusprosentin pienentämistä. Tämä tarkoittaisi ­sitä, että HSL korjaisi virheel­liseksi todetun toimintatapansa leikkaamalla kaikilta.Pääkaupunkiseudulla on kaikkien kallista asua ja elää, mutta opiskelijat kuuluvat kaikkein pienituloisimpiin asukkaisiin. Mitä korkeammat elinkustannukset, sitä vähemmän aikaa jää itse opiskelulle. Myös etäisyydet ovat pitkiä, ja joukko­liikenteen käyttö on usein välttämätöntä. Korkeakouluopiskelijoista jopa 80 prosenttia käyttääkin HSL:n joukkoliikennettä vähintään muutaman kerran viikossa.Joukkoliikennealennus on ainoita suoria, kaikille opiskelijoille kohdistuvia tukia, joita kunnat tarjoavat. Alennuksella kunnat osaltaan tukevat opis­kelijoiden valmistumista ja siirtymistä korkeaa osaamista vaativiin tehtäviin työelämässä. ­Sekä Espoo että Helsinki ovat ­ilmaisseet tahtovansa säilyttää 50 prosentin opiskelija-alennuksen.Syrjivä käytäntö tulee lopettaa. Lain noudattamisesta ei kuitenkaan tule rangaista kaikkia opiskelijoita. Emme vaadi uusia etuuksia, vain sen, että alennus säilytetään nykytasollaan 50 prosentissa.