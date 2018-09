Mielipide

Vantaalaisen yötyöläisen kotimatka tyssää usein Helsingin keskustaan – taksilla toki pääsee, jos on varaa maks

Kuvittele

hetki, että olet ­ilta- tai yötöissä Helsingin keskustassa. Vuorosi päättyessä kolmen aikoihin yöllä ­selaat HSL:n Reittiopasta nähdäksesi, miten pääset parhaiten kotiin.Seuraava kulkuväline ­kotiisi Vantaan Kivistöön kulkee nel­jältä. Huokaiset ja kiroat, ­että koskaan erehdyit muuttamaan sinne.Kehäradan yöliikenne päättyy arkisin puoli kahdelta yöllä ja jatkuu neljältä aamuyöllä. Tällä välin osaan Vantaan uusista ja kasvavista asuinalueista, kuten Kivistöön, ei kulje busseja eikä junia. Taksilla toki pääsee, jos on varaa maksaa.Tilanne on mahdoton etenkin yötyötä tekevien kannalta. He eivät käytännössä voi muuttaa näille alueille, ainakaan jos ­eivät omista autoa. Tämä on hieman nurinkurista ottaen huomioon, että ensin on panostettu 780 miljoonaa euroa raiteisiin, jottei asukkailla tarvitsisi välttämättä olla omaa autoa.HSL:n mukaan kehäradan yöliikennettä ei voida nykyisestä lisätä radan huoltotöiden vuoksi. Tilanteeseen on kuitenkin pakko löytää ratkaisu esimerkiksi siirtämällä huoltotöitä, lisäämällä yksittäisiä vuoroja tai ­lisäämällä bussivuoroja. Matkustajien kannalta bussin valitsemisen huono puoli on matkustusajan kasvaminen noin 35 minuutista 55 minuuttiin.Kehäradan olematon yöliikenne on este Vantaan kasvulle ja vantaalaisten sujuvalle arjelle. Tilanne tulee kaupungille kalliiksi. Ei ole myöskään mitään järkeä ensin investoida tuhottomasti raiteisiin ja sitten kuitenkin rakentaa asuinalueiden yhteyksiä autoilun varaan.