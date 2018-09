Mielipide

Koulupäivien pitäisi olla pitempiä

Suomeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

luotiin kansakoulu 1860-luvulla, jolloin lasten työpanosta tarvittiin vielä maatiloilla. Pohdittiin, miten maan taloudelle käy, jos lapset laiskottelevat koulussa. Ratkaisuksi tuli kompromissi: tavatkoot aamupäivällä ja tehkööt ­iltapäivällä peltotöitä.Samanlaisia puheenvuoroja kuultiin vielä 1920-luvulla, kun oppivelvollisuus säädettiin. Entinen koulunkäynnin tapa säilytettiin keskustelematta, koska kotona oli usein äiti tai muita ­aikuisia.Yhteiskunnan, työelämän ja lasten tarpeet ovat muuttuneet, mutta koulu on jäänyt 1800-luvulle. Lyhyistä koulupäivistä on tullut opettajille saavutettu etu. Alaluokkien koulupäivät ovat ­lyhyitä ja lapset ovat koulusta ”vapaita” pian puolenpäivän jälkeen. Joskus koulu alkaa vasta kymmeneltä. Ruoka hotkitaan 15 minuutissa. Kenellä siellä on kiire? Lapsilla ei ainakaan ole kiire tyhjään kotiin.Vanhempien ollessa töissä lastenhoitoa paikataan erilaisilla järjestelyillä. On maksullisia ­aamu- ja iltapäiväkerhoja, leikkipuistoja, isovanhempia, naapureita ja tyhjiä koteja sekä ­kadunkulmia, joissa voi keksiä kaikkea kivaa mutta luvatonta. Koulua väitetään maksuttomaksi, mutta ensimmäiset kouluvuodet käytännössä maksavat.Pisa-tutkimusten tulokset ovat loistavia, mutta siitä huolimatta nuoret miehet syrjäytyvät. Ehkä meidän kannattaisi kiinnittää huomiota lapsista huolehtimiseen. Heidän tulisi olla aikuisten silmälläpidon alla 10–12-vuotiaiksi. Jokin turva pitäisi olla muuallakin kuin kännykkäviestien päässä.Koulujärjestelmämme kaipaisi radikaalia remonttia. Koulun tulisi vastata lapsista siihen asti, kun vanhemmat tulevat töistä. Iltapäivällä voisi olla kevyempää ohjelmaa, liikuntaa ja harrastekerhoja.Kouluja kehitettäessä ensi­sijaiseksi pitäisi ottaa lasten etu ja toiseksi yhteiskunnan laajempi etu ja sitten sovitella opettajien ja muiden työntekijöiden työ­ajat niihin.