päätä etukäteen, miten jokin asia tulee menemään tai millainen toinen ihminen on.Jos joku vaikuttaa oudolta tai jännittyneeltä, älä ole moksiskaan vaan katso rauhassa, mihin tilanne kehittyy.Älä kuvittele, että tiedät toisen ihmisen ajatukset. Älä ylianalysoi tilanteita tai omia tunteitasi vaan yritä elää hetkessä ja kuuntele.Yllä mainitut lauseet ovat hyviä ohjeita mihin tahansa elämäntilanteeseen.neuvo on myös poimittu Ensi­treffit alttarilla -ohjelmasta. Käsikirjoitetun tosi-tv-sarjan viides kausi alkoi pari viikkoa sitten. Suosittelen sen katsomista lämpimästi kaikille.Ohjelmassa ihmissuhteisiin perehtyneet asiantuntijat – eropareja tutkinut Marianna Stolbow, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja psykologi Tony Dunderfelt – toimivat amoreina ja muodostavat kolme pariskuntaa. Pariskunnat näkevät toisensa ensi kertaa – arvaatte jo varmaan – alttarilla.Sen jälkeen heillä on viisi viikkoa aikaa tutustua toisiinsa ja päättää, jatketaanko yhdessä vai erikseen.hakeneet sadat ihmiset kävivät läpi tiukan seulan: he täyttivät erilaisia persoonallisuus- ja älykkyys­testejä ja sanallistivat ajatuksia koskien itseä ja parisuhdetta. Ohjelman katsomisessa koukuttavinta on seurata suhteiden kehitystä ja arvailla, keillä ”synkkaa” kauden lopussakin.Ja tietysti on hauskaa seurata kärpä­senä katossa, kun kaksi ihmistä tutustuu toisiinsa ja tekee samoja mokia kuin me kaikki: pussaa suun sijasta poskea, ­möläyttää puolison äidille jotain ”reteetä” tai ehdottaa vanhan, seinään kivet­tyneen tapetin irrottamista kahteen pekkaan.Ensitreffit alttarilla saa kiinni jostain muustakin, joka koskettaa meitä kaikkia, olimme kummalla puolella ruutua tahansa: on vaikeaa olla olettamatta niin paljon. On vaikeaa olla avoin ja ennakoimatta, mitä toinen aikoo tehdä tai sanoa.Näin on, vaikka tiedämme, että oletukset menevät suurella todennäköisyydellä pieleen, aiheuttavat turhaa mielipahaa ja luovat epäsopua ihmisten välille.Kun siis katson Eetun ja Roosan, Miinan ja Heikin tai Vesan ja Sinin kanssakäyntiä, analysoin samalla myös omia kommunikointiyrityksiäni ja epäonnistumisiani. Toivon, että oppi menee perille:Kuuntele, älä tuomitse.