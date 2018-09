Mielipide

Uusi Luova-virasto pitäisi organisoida alueellisesti

Vuoden 2021

Luovaan

Lakiesityksessä

Asiantuntijatyössä

Tähän mennessä

alussa perustetaan uusi valtakunnallinen valtion lupa- ja valvontavirasto, Luova. Lakkautettavien alueellisten virastojen, aluehallintovirastojen ja ely-keskusten tehtävät siirretään pääosin maakuntiin ja Luovaan.Uuteen virastoon siirtyy noin 1 600 työntekijää. Luova ottaa hoitaakseen tehtäviä myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta, ely-keskusten ja te-toimistojen hallintokeskukselta eli Keha-keskukselta sekä Maatalous­yrittäjien eläkelaitokselta Melalta.Lakiesitys uudesta Luovasta on nyt eduskunnan käsiteltävänä, ja ­laki on määrä hyväksyä yhtä aikaa maakunta- ja sote-lakien kanssa ­tämän syksyn aikana.Luovan perustamisen valmistelu on aloitettu jo yli vuosi sitten, kuten maakuntauudistuksenkin valmistelu. Näin pyritään varmistamaan, ­että uusi virasto saa hyvän alun ja että luvitus, valvonta ja ohjaus jatkuvat häiriöittä myös muutoksen keskellä. Valmistelussa ovat mukana muun muassa kaikki ne virastot, joista tehtäviä siirtyy Luovaan, sekä niitä ohjaavat ministeriöt.tulee neljä toimialaa: ympäristö, työsuojelu, sosiaali- ja terveysasiat sekä opetus ja kulttuuri. Lisäksi virastoon perustetaan oikeudellinen yksikkö, jolla on laillisuusvalvontatehtäviä. Virasto on valtakunnallinen, mutta sillä on 18 toimipaikkaa eri puolilla maata.Valtakunnallisessa virastossa voidaan nykyistä paremmin tehdä ­yhdenmukaisia ratkaisuja, käyttää resursseja joustavasti ja tehokkaasti sekä kehittää palveluja. Työskentelemme sen puolesta, että valta­kunnallinen virasto toimii aidosti asiakaslähtöisesti vastaten tulevaisuuden haasteisiin.Luova toimii koko maassa, mutta alueellisesti viraston toimintaympäristö vaihtelee suuresti. Tämä korostaa alueellisen läsnäolon ja aluetuntemuksen merkitystä. Aluetuntemuksesta on hyötyä luvituksessa, valvonnassa ja ohjauksessa.ei ole säädetty Luovan alueellisesta rakenteesta. Asetuksella tullaan säätämään jokaiseen 18 maakuntaan toimipaikka, mutta tämä ei turvaa alueellista läsnäoloa, vaan sen, että työpaikkoja säilyy maakunnissa.Viraston toimipaikat tulevat olemaan toisiinsa nähden varsin eri­kokoisia, ja suurimmassa osassa toimipaikoista on vain kahden tai kolmen toimialan työntekijöitä. Esimerkiksi Kajaanin toimipisteessä työskentelisi noin 20 työntekijää kahdelta toimialalta – ympäristöstä ja työsuojelusta –, kun taas ­Oulun toimipisteessä olisivat edustettuina kaikki toimialat yhteensä 140 työntekijän voimin.Alueilla ei olisi ”aluejohtajaa”, ­joka vastaa toimialarajat ylittäen koordinoidusti viraston yhteyksistä alueella toimiviin sidosryhmiin, maakuntiin, kuntiin, elinkeino­elämään, muihin viranomaisiin ja yhteisöihin. Valmistelussa on jäänyt taka-alalle se, kuinka Luovan ­alueellinen verkostoituminen ja kumppanuus­yhteistyö hoidettaisiin.alueen ja sen olojen tuntemus on osa osaamista, laadukasta palvelua ja asiakaslähtöisyyttä. Valvonta muuttuu myös aiempaa vuorovaikutteisemmaksi, ja ennakoivia menetelmiä korostetaan. Yksittäinen asiantuntija tarvitsee työssään alueellisen organisaa­tion tuen.Monet Luovan yhteistyökumppanit ja sidosryhmät ovat organisoi­tuneet alueellisesti. Myös sosiaali- ja terveysasioissa maakunnat tulevat tekemään yhteistyötä laajemmin viidellä yhteistoiminta-alueella. ­Uudella syyttäjävirastolla tulee olemaan viisi syyttäjäaluetta. Kelalla on viisi vakuutuspiiriä. Useilla valtakunnallisilla järjestöillä on alueellinen rakenne.Myös Luova tulisi organisoida ­alueellisesti, esimerkiksi jakaen maa viiteen toiminta-alueeseen. Näin vahvistettaisiin viraston kykyä toimia alueellisissa verkostoissa ja otettaisiin alueelliset erityispiirteet paremmin huomioon.valmistelussa ei ole valitettavasti tunnistettu tarvetta alueellisuuteen, päinvastoin. Nyt olisi aika korjata tämä puute ja varmistaa, että alueellisen läsnäolon tarpeisiin ja haasteisiin vastataan ja aluetuntemus turvataan tulevaisuudessakin. Tätä lakiesityksen perusteluissakin edellytettiin.Alueellisen läsnäolon turvaamista ei voi jättää Luovan sisäiseen valmisteluun. Asiaan ehdittäisiin vielä puuttua eduskuntakäsittelyn yhteydessä.