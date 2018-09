Mielipide

Onko Venäjällä varkaita?

Aikoinaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Vaikka

Valtiovallan,

Rikosmaailma

Kolarin juhannus­juhlille tuotiin aito neuvosto­virkamies saattamaan sanaa niillekin perille. Kun tämä Bondarenko päätti paasauksensa, vielä yksi kysymys vaivasi korpikommunistia:”Onko Neuvostoliitossa varkaita?”Elettiin Josif Stalinin viimeisiä vuosia. Bondarenko äimistyi, vilkuili ja lausui hitaasti: ”V Sovjetskom Sojuze. . . vorov. . . njet.”Sen ymmärsi ilman tulkkia, sillä vor, ”voro, varas”, on niitä kulttuurisanoja, joita on lainattu venäjästä.Niitä riittää. Kun Jörn Donner moittii dorkaa porukkaa, se on melkein puhdasta venäjää. Jepari se vasta ruma sana on.järjestäytyneestä rikollisuudesta liikkuu luuloa ja legendaa. Nyt on saatu tolkullinen kirja, Mark Galeottin The Vory: Russia’s Super Mafia (Yale University Press). Vaikka alaotsikosta muuta luulisi, liiemmin ei hehkuteta. Sävy on asiallinen.Tapausten kuvailut ovat aukkoisia, koska faktaa puuttuu. Silti selkeyttä saadaan vaikkapa tšetšeenien tai georgialaisten suhteettoman vahvaan rooliin rikosten maailmassa. Suomen suunta vilahtaa, kun alkupääomia kasattiin Leningradissa turisteilta.Kiinnostavinta on päätarina, rikollismaailman ja koko yhteiskunnan suhde. Rikoksilla ja rangaistuksilla on toki perinteitä. Mutta suursota, vallankumous ja sisällissodan kaaos muuttivat puitteet. Volgan varren hevosvarkaiden tai Odessan, Pietarin ja Moskovan slummien liigoista sikisi järjestäytyneempi rikollisuus. Orpolapsia riitti rekryyteiksi.bolševikit vainosivat trokareita, toisaalta Stalin hyödynsi rikollisyhteyksiä ja menettelytapoja. Se näkyi salaisessa poliisissa.Vankileirien saaristossa syntyi verkostoja. Ja käytiin leirien sotaa, jossa ”lutkat” pääsivät viranomaisten tuella niskan päälle, ja ”varkaiden lain” vaalijat jäivät alakynteen.Syvimmin yhteiskuntaan vaikutti vankien massiivinen vapauttaminen Stalinin kuoltua. Yksi seuraus oli, että leirien kulttuuri alettiin nähdä aitona, totuutena. Sitä tihkui Vladimir Vysotskin lauluihin tai Vasili Šukšinin kirjoihin ja elokuviin.Myöhemmin rikosmaailmaa ruokkivat Leonid Brežnevin korruptio ja Mihail Gorbatšovin yritys rajoittaa juopottelua. Kun Neuvostoliitto romahti, rikolliset olivat valmiit korjaamaan satoa. Vaikka kaikki uhkakuvat eivät toteutuneet, 1990-luku oli heidän kulta-aikaansa.Italialainen kollega kertoi, että kotimaassa usein kysellään, millaista Venäjällä oikein on. Viimein Aldo keksi vastata: ”Se on kuin Napoli, mutta lavea ja talvella kylmä.”Nykyään valtion ote on taas ­vahvistunut ja rikollisjohtajia pantu ruotuun niin kuin talouden oligarkkeja. Vanhat tekijät kuten Kaukoidän varasseura ovat menettäneet mah­tiaan. Gangsteripomojen sijalla on liikemiehiä, jotka toimivat myös laillisesti.rikollisuuden ja talouselämän osat kietoutuvat yhteen. Syvä valtio. Puhdas raha ei helposti erotu likaisesta. Bandiitti voi olla kapitalisti tai toisin päin, ja virkamies rosvo.Hakkeroinnin ja kyberaktiivisuuden alalla on viitteitä viranomaisten ja kriminaalien toimista samaan suuntaan. Samoin silloin, kun Norjan ja Suomen rajalle alkoi yllättäen ilmaantua pakolaisia.Krimin valtauksessa ja Itä-Ukrainan sodassa Venäjä on nojautunut paikallisiin rikollisvoimiin, jotka tosin toisinaan potkivat yli aisan.Pakotteet ja vastapakotteet ovat avanneet rikoksille uutta kenttää. Heroiinivaikuttaja ”Pjotr Banana” huomasi kannattavaksi käyttää Valko-Venäjän–Liettuan reittiä toiseenkin suuntaan, kuormana juustoa Euroopasta.on leimannut venäläistä mentaliteettia ja suhtautumista yhteiskuntaan ja valtioon. Valtiota katsotaan usein kyynisesti, kuin mafiaa. Myös valtio tekee karmeuksia, ja on viisainta vain hiljaa mukautua. Omista gangstereista ollaan jopa ylpeitä: meidän miehiä.Vankilaslangi fenja on Vladimir Putinin aikana tullut yleiskieleen. Vielä Stalin oli sitä mieltä, että joka sitä puhuu, lakkaa olemasta kansalainen.”Varkaiden lain” napamiehet eivät ole ennallaan. Silti säväyttää, kun Tbilisin kylpylän höyryissä näkee jäntevän miehen, jonka kumpaankin olkaan on tatuoitu kahdeksan sakaran tähti. Saman rakennuksen ovipielessä muistolaatta ilmoittaa: Puškin kävi täällä.