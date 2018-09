Mielipide

Helsinkiin tulisi rakentaa kaupungin ylläpitämiä sisäleikkipuistoja

on leikkipuistotoiminnassa hieno, jo yli sata vuotta kestänyt historia. Maksuton puistoruokailu aloitettiin kesällä 1942 keskellä sota- ja pula-aikaa. Leikkipuistotoiminta kaipaa kuitenkin yhä kehittämistä.Paavo Arhinmäki (vas) ehdotti viime vuonna valtuustoaloitteessaan selvityksen tekemistä kaupungin omien lasten sisäleikkipuistojen avaamisesta kaupallisten toimijoiden rinnalle.Kaupalliset sisäleikkipuistot ovat hyvä vaihtoehto, kun märkä, pimeä ja lumeton kausi kestää kuukausitolkulla. Sisäleikkipuistojen pääsymaksut ovat kuitenkin korkeita erityisesti pienituloisille ja monilapsisille perheille. Esimerkiksi perhe, jossa on kolme yli kolmevuotiasta lasta, maksaa perhelipusta Hoplopissa 44 euroa.Liikunnan hyödyt ymmärtävät kaikki. Kaupungin ylläpitämät lasten sisäleikkipuistot tulisi nähdä myös lasten liikuntapaikkoina, joihin panostaminen on tärkeää. Ihminen, joka liikkuu jo lapsena, liikkuu todennäköisemmin myös aikuisena.Kaupungin ylläpitämät maksuttomat tai kohtuuhintaiset lasten sisäleikkipuistot tavoittaisivat myös ne lapset, jotka eivät ole varhaiskasvatuksen tarjoaman liikunnan piirissä.Leikkipuistot ovat myös tärkeitä kohtaamispaikkoja perheille. Leikkitreffit mahdollistavat vanhemmille toisten aikuisten tapaamisen ja tärkeän vertaistuen. Sekä vanhemmat että lapset voivat saada leikkipuistoissa myös uusia tuttuja.Sisäleikkipuistoissa lapset voivat riehua ja purkaa energiaansa vapaasti, mikä on ainakin omassa ahtaassa kodissamme mahdotonta. Kaupungin sisäleikkipuistojen perustaminen tai olemassa olevien leikkipuistojen kehittäminen olisi tärkeä panostus lapsiperheiden hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. Lapset eivät tunnetusti tarvitse paljon viihtyäkseen. Keinuilla, liukumäillä ja kiipeilytelineillä pääsisi jo pitkälle.