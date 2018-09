Mielipide

Alkoholisti on työpaikan musta lammas – pidin päiväkirjaa juomisistani, mutta valehtelin itselleni

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

johtotehtävissä oleva nainen ja olen kärsinyt alkoholiongelmasta.Alkoholismi aiheuttaa suurta kärsimystä. Siihen liittyy vahva häpeäleima ja uskomus selkärangattomuudesta. Sairauden edetessä ihminen ei itse enää kykene päättämään, paljonko hän juo. Kun hän juo, hän juo aina liikaa riippumatta siitä, minkälaisen päätöksen juomistensa määrästä hän on tehnyt.Näin kävi minullekin: lähipiiri tiesi salaisuuteni muttei osannut auttaa. Ongelmaa salailtiin. Tämäkin kuuluu asiaan: vähättelemällä kuvitellaan, että alkoholiongelma katoaa tiehensä flunssan tavoin.Hain apua yksityisiltä lääkäreiltä ja päädyin A-klinikalle. Siellä minua opetettiin kohtuukäyttöön eli pitämään päivä­kirjaa juomisistani.Kaikki ihmiset, jotka tarkkailevat omaa juomistaan, tietävät rajat: naiselle se on 16 annosta viikossa. Huono puoli päivä­kirjan pitämisessä oli se, että ­salailin juomisiani enkä ollut ­rehellinen. Ainoa vaihtoehtoni – ja elämäni paras päätös – oli lopettaa juominen kokonaan.Elämäni oli kärsimystä niin kauan kuin uskoin, että voin kontrolloida juomistani. Kuvitelkaa jatkuvaa pään sisäistä ­puhetta itsensä kanssa siitä, ­ottaako tänään pari lasillista vai ei. Voiko tekemässään päätöksessä pysyä?Tällainen ihminen ei ole työyhteisössään luova eikä tuottava. Työkaverit joutuvat paikkailemaan tekemisiä, ja pian ­alkoholisti on työpaikan musta lammas, joka on ongelmansa kanssa yksin. Tulee masennusta, ahdistusta ja unettomuutta.Puhuin ongelmastani työterveyshuollossa. Työnantajani ei koskaan ottanut asiaa puheeksi. Miksi? Koska alkoholismista on hankala puhua ja työntekijää on vaikea ohjata jämäkästi hoitoon. Sen sijaan että ongelmaan puututaan, voidaan tarjota irtisanomispaketti salassapitosopimuksen kera.Toisaalta alkoholisti pelkää paljastumista, ja toisaalta hän epätoivoisesti hakee ratkaisua ongelmaansa laskiessaan annosten määriä tai syödessään masennuslääkkeitä. Jo tilastoihin katsomalla jokaisella suurella työpaikalla on alkoholisteja. ­Ongelman piilottelu tulee yrityksille kalliiksi maine- ja taloudellisina haittoina. Hoitamattomana alkoholisti voi päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle, jonka kustantaa viimeinen työnantaja.Jätin alkoholin ennen kuin muutuin rappioalkoholistiksi. Kun ongelman tiedostaa, järkevät ratkaisut ovat mahdollisia.