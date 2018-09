Mielipide

toimituksessa herättiin kesällä muutokseen: verkkojuttujen perässä olevan keskustelun suosio on kasvanut kuluneen vuoden aikana runsaasti.Viime kuussa HS:lle lähetettiin tarjolle 110 000 keskustelupuheenvuoroa. Määrä on kasvanut vuodessa yli kolmanneksen. Joka kuukausi parikymmentätuhatta lukijaa keskustelee esiin nostamistamme aiheista.Se on hurja määrä – ja vetää myös vakavaksi. Miten voisimme palvella paremmin kaikkia keskusteluun osallistuvia tilaajia ja lukijoita?syy kommentoinnin lisääntymiseen lienee sosiaalisen median tulehtunut ilmapiiri. Viimeksi kuluneen vuoden aikana sadattuhannet suomalaiset ovat hylänneet Facebookin, koska se vie enemmän energiaa kuin tuo.Keskustelun tarve ei kuitenkaan ole kadonnut, ja ihmiset etsivät ajatustenvaihtoon uusia kanavia.HS:n kommentointi eroaa sosiaalisesta mediasta siinä, että kaikki kommentit luetaan ennen niiden julkaisua. Teoriassa tämän pitäisi tarkoittaa, että keskustelu on laadukkaampaa ja vältämme asiattomia tai loukkaavia kommentteja.Käytännössä emme ole onnistuneet tässä kovinkaan hyvin. Välillä HS:n keskusteluissa on julkaistu turhankin kärkkäitä ja henkilöön käyviä kommentteja.vuoksi olemme määritelleet kommenttien esilukemisen tarkoituksen toisin: moderoinnin tehtävä ei ole poistaa asiattomuuksia vaan valikoida julkaistavaksi hyvät ja rakentavat tekstit.Tarjolle tulevien kommenttipuheenvuorojen määrä on niin iso, että parhaiden tekstien seulominen esiin vie aikaa. Siksi olemme ottamassa moderaattoreiden avuksi uusia työkaluja. Viime viikosta alkaen tekoäly on auttanut moderaattoreita seulomaan keskusteluja.Koneoppimiseen perustuva tietokoneohjelma jakaa keskusteluun lähetetyt viestit kolmeen ryhmään. Moderaattorit julkaisevat aina ensimmäisenä parhaiksi arvioidut tekstit ja keskittyvät sitten kahden muun ryhmän läpikäymiseen. Näin pystymme varmistamaan, että perustellut ja rakentavat puheenvuorot julkaistaan nopeasti.valikoiminen johtaa tietysti kysymykseen, mikä ylipäätään on hyvää keskustelua. Tai vielä kunnianhimoisemmin: miten saisimme luotua nettiin tyyliltään Suomen parhaan ja mielipiteiltään mahdollisimman laajan keskustelufoorumin?Olemme päätyneet tällaiseen hieman yleväänkin muotoiluun: ”Keskustelu vie maailmaa eteenpäin. Uskomme, että avoin näkemysten vaihto lisää ymmärrystä siitä, miten muut maailman näkevät. Rakentava kritiikki ja hyvät argumentit parantavat myös yhteiskunnallisia päätöksiä. Tätä keskustelua HS:n lukijat voivat käydä verkon keskustelupalstalla ja mielipidekirjoituksin.”Mitä enemmän keskustelussa on mukana perusteltuja näkökulmia ja erilaisia rakentavia katsantokantoja, sitä parempaa se on. Vaikka keskustelijoita on jo nyt paljon, he ovat vain pieni osa Hesarin lukijoista. Toivoisimme saavamme rakentavan ja positiivisen ilmapiirin avulla esiin entistä enemmän ääniä.pohdiskelleet monenlaisia ideoita, joita ei ole vielä toteutettu tai edes päätetty toteuttaa. Yksi niistä on nimimerkkikeskustelun muuttaminen omalla nimellä keskusteluksi. Pitäisikö kaikilta vaatia keskustelua omalla, todennetulla nimellään? Entä jos aihe on sillä tavalla herkkä, että omalla nimellä keskustelu ei onnistu?Pitäisikö meidän käyttää samanlaisia äänestystyökaluja kuin esimerkiksi Reddit-verkkosivusto? Redditissä lukijat saavat äänestää kommenteista ja parhaat kommentit nousevat ylös.Toivomme, että voimme rakentaa verkon keskusteluista entistä parempia lukijoiden kanssa. Työkalut ja ohjeet ovat tarpeellisia, mutta viime kädessä keskustelun ilmapiiri luodaan yhdessä: kaikki osallistujat vaikuttavat siihen, miten hyvää ja rakentavaa keskustelu on.laatineet hyvästä keskustelusta huoneentaulun, joka yrittää tiivistää muutamia keskeisiä näkemyksiä.Huoneentaulun inspiraatiota on haettu Suomen parhaiten moderoidusta keskusteluryhmästä, Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmästä. Iso joukko Helsingin kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä hyvin erilaisista taustoista keskustelee rakentavasti siitä, miten Helsinkiä pitäisi rakentaa kaupunkimaisemmaksi.Nyt haluamme kysyä teidän mielipidettänne. Alla on ehdotuksemme keskustelujen huoneentauluksi. Ennen julkaisua haluamme kuitenkin kuulla keskustelijoilta, onko se toimiva näin.Rakentavia, kohteliaita ja perusteltuja. Tässä muutama yksinkertainen sääntö:– Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta.– Perustele näkemyksesi.– Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa.– Ole kohtelias ja rakentava.– Älä nälvi, ivaa, leimaa tai vääristele.tämä vaikuttaa? Mitä keinoja itse käyttäisit keskustelun parantamiseksi?Pyydämme kommentoimaan ja keskustelemaan tämän artikkelin lopussa. Jos et halua kommentoida asiaa julkisesti, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen esa.makinen@hs.fi.