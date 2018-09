Mielipide

Amiksen oppilaat eivät saa jäädä heitteille

Tuttavani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haastattelemieni

Uudistuksessa

järkyttyi.Käden­taidoista puhutaan kauniisti, samoin ammatti­koulutettujen tarpeesta. Sillä puolella olisi aina työtä vaikkapa lähihoitajana, kirvesmiehenä tai automekaanikkona.Mutta kun oma poika aloitti ammatti­opintonsa, todellisuus oli karu. Varsinaista lähiopetusta on järjestetty muutama tunti päivässä. Lopun aikaa pitäisi opiskella itse. Perjantait ovat toisena vuonna kokonaan vapaita muka etä­opiskelulle. Todellisuudessa voiton vie pelaaminen.Jos lapsi ei vaivaudu käymään niillä vähilläkään tunneilla, opettajaa ei tunnu kiinnostavan. Toisen asteen opiskelu kun on vapaaehtoista. Oppivelvollisuus päättyy yhdeksänteen luokkaan, 15- tai 16-vuotiaana. Nuorelta ei käytännössä vaadita juuri mitään. Hän ei myöskään ole oppinut juuri mitään. Onko ammattikoulutus todella näin surkealla tolalla?ammattioppilaitosten rehtorien mukaan tuttavan kokemus ei kuvasta yleistä tilannetta. Oppilaitoksissa on eroja, mutta yleensä lähiopetusta pitäisi olla enemmän. Vuodesta 2013 lähtien tehdyt rajut määrärahaleikkaukset ovat silti vähentäneet sitä kaikkialla.Osalle oppilaista etäopiskelu sopii. Mutta joukossa on paljon niitä, jotka tarvitsisivat jatkuvaa ohjausta ja lähiopetusta, kuriakin.Tänä syksynä ammattikoulutus uudistui. Tavoitteet ovat hienot. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintopolku sen mukaan, mitä taitoja hänellä jo on ja minkälaista tukea hän tarvitsee. Työssä oppimista on tarkoitus lisätä, jotta väylä työelämään helpottuisi.korostetaan myös oppilaitoksen kasvatusvastuuta. Opettajien pitäisi ottaa vastuuta siitä, että nuori käy koulua ja valmistuu. Koulunkäynnin tavoista sovitaan sen mukaan.Jos verkko-opiskelu kotona ei suju, nuoren kanssa sovitaan, että hän tulee tekemään verkkotehtävätkin kouluun. Jos nuori ei ilmesty tunnille, opettajan pitäisi soittaa perään ja pitää myös vanhemmat ajan tasalla opintojen kulusta.Kulttuurimuutos on monille oppilaitoksille ja opettajille suuri. Ammattikoulutuksessa on totuttu korostamaan taitojen opettamista, eikä vastahakoisen nuoren kasvattaminen työtä tekeväksi kunnon kansalaiseksi varmasti ole kaikkien opettajien unelmatehtävä.Aika näyttää, miten siinä onnistutaan. Tätä nykyä amislainen on aivan liian helppo jättää heitteille.