Mielipide

Mittaamisen kulttuuri ei sovi koululiikuntaan

Suositusten

Koululiikunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Move-mittaus

Testiosioiden

Mittaamisen

mukaan kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään tunnista kahteen tuntiin päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Liitu-tutkimuksen mukaan keväällä 2016 vajaa kolmasosa 9–15-vuotiaista suomalaisista saavutti suosituksen. Lopuista ollaan ja pitääkin olla huolissaan.Tähän huoleen on vastattu kehittämällä Move-järjestelmä, jonka olemassaolo on syytä kyseenalaistaa heti ensi metreillä. Ei sen vuoksi, että tänä syksynä olemme kokeneet äärimmäisen surullisen mittaukseen liitetyn kuolemantapauksen, vaan siksi, että koko mittausjärjestelmä on vastoin koulun liikuntakasvatuksen periaatteita.Move-mittauksella kerätään tietoa 5. ja 8. luokan oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä. Moven tavoitteena on auttaa oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun. Mittaus tehdään koulun liikuntatunneilla, joten on ymmärrettävää, että se nähdään osana koulun liikuntakasvatusta. Järjestelmän ovat suunnitelleet liikunta­tieteen asiantuntijat, ja sitä on kehitetty yhdessä sosiaali- ja terveys­sektorin sekä OAJ:n kanssa.kantaa mukanaan historian tuomia taakkoja, joista vähäisin ei ole mittaamisen, suorittamisen ja vertailun kulttuuri. Myös sukupuolittuneet käytänteet istuvat tiukassa: kaikille yhteistä opetusta ei edelleenkään järjestetä siinä määrin kuin olisi toivottavaa.Vuonna 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman liikunnan perusteissa tuodaan selvästi esiin, että koululiikunnassa tulisi luopua mittaamisesta, suorittamisesta, vertailusta ja sukupuolittuneista käytänteistä. Oppiaineessa korostuvat kehollisuus, fyysisyys ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta.Oppiaineen tehtävänä on tuottaa liikuntatunteihin liittyviä myönteisiä kokemuksia ja tukea liikunnallista elämäntapaa. Keskeistä on tukea myönteisen minäkuvan kehittymistä ja kiinnittää huomiota työskentelymuotoihin, joissa kukaan oppilas ei tahtomattaan joudu yksin muiden katseiden kohteeksi.tekee karhunpalveluksen koulun liikuntakasvatustyölle. Mittaaminen ja arviointi eivät ole oikea tapa innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan. Move on esimerkki standardointia ja ulkoista kontrollia korostavasta monikansallisesta amerikkalaislähtöisestä mittaamisen kulttuurista, jolle suomalainen peruskoulutus ja opettajankoulutus ovat tähän asti osoittautuneet hämmästyttävän immuuneiksi.Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen on ihmistä kokonaisvaltaisesti koskettava kokemus. Se ei siis ole verrannollinen esimerkiksi matematiikan kokeeseen. Mittaaminen mahdollistaa oppilaiden välisen konkreettisen suoritusten vertailun – myös raadollisella tavalla.sukupuolittuneisuus ei ole omiaan edistämään opetussuunnitelmaan kirjattua sukupuolten tasa-arvoa. Tytöt – nekin, jotka harrastavat esimerkiksi pesäpalloa – heittävät palloa seinään lähempää kuin pojat ja suorittavat etunojapunnerrukset polvet maassa. Tämä juontaa juurensa ajatuksesta, että sukupuolensa edustajat muodostavat taidoiltaan ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan yhtenäisen ryhmän.Oppilaiden on reilua saada harjoitella etukäteen mittausosioita ja ­mitattavia ominaisuuksia – jo siksi, että mittaamisesta aiheutuva stressi vähenisi. Tämä ei ole kaukana niin sanotusta ­teaching to the test -kulttuurista, jossa opetuksessa keskitytään ­mitattaviin sisältöihin. Tällöin idea liikuntakasvatuksen monipuolisuudesta ei toteudu., suorittamisen, ver­tailun kulttuurin sekä sukupuolittuneiden käytänteiden kitkeminen liikuntakasvatuksessa on opettajankoulutuksen tärkein tehtävä. Move-järjestelmä on hankala sijoittaa osaksi tätä tehtävää. Testiä ja siihen liittyvää ideologiaa tarkasteltaessa käy selväksi, että mittauksen toteuttaminen eettisesti kestävällä tavalla on opettajalle mahdoton tehtävä.Move-järjestelmän edelleen kehittäminen ei ratkaise ongelmia. Kysymys siitä, pitäisikö viivajuoksu poistaa tai korvata, ei ole olennainen. Koko järjestelmän olemassaolo pitää arvioida uudelleen.