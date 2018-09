Mielipide

Kännykkään tuijottelu turmelee nuoren ryhdin – Auttaisiko itämainen tanssi?

näky: nuori ihminen niska kyyryssä, hartiat kasassa ja älypuhelin kädessä, seisoma-asennossa selkä notkolla ja polvet lukossa. Viimeistään keski-iässä näillä nykyisillä nuorilla on paljon niska-, hartia- ja selkävaivoja. Monilla on edessä ennenaikainen työkyvyttömyyseläke.Olen itsekin huomannut, että kosketusnäyttöpuhelimella kirjoittaessani koko ylävartalo jännittyy paljon pahemmin kuin kirjoittaessani puhelimella, jossa on kunnollinen näppäimistö. Uusilla puhelimilla tulee myös kirjoitusvirheitä, joiden korjaaminen on hidasta. Toivon, että markkinoille tulisi uudelleen kommunikaattoreita. Minulla oli aikoinaan ­Nokian kommunikaattori. Se oli paras puhelin, joka minulla on ollut.Tietokoneista kunnollinen pöytäkone on parempi kuin kannettava. Pöytäkoneessa voi säätää näppäimistön etäisyyttä ja korkeutta, mikä ei ole kannettavassa mahdollista.Peruskoulun opetussuunnitelmaan pitäisi ehdottomasti kuulua itämainen tanssi tai muu vastaava liikuntamuoto, jossa kiinnitetään erityistä huomiota ryhtiin. Itse olen opetellut vain itämaisen tanssin alkeita. Jo se on auttanut siihen, että kävelen ja seison suoremmassa kuin aikaisemmin.Peruskoulussa pitäisi opettaa myös kirjoittamaan kymmen­sormijärjestelmällä. Se vähentää turhaa edestakaista käsien liikettä sekä hartioiden ja sormien jännitystä. Se myös vähentää virhelyöntejä ja nopeuttaa kirjoittamista. Lisäksi kymmen­sormijärjestelmällä kirjoitettaessa ei tarvitse koko ajan tuijottaa näppäimistöä vaan voi myös välillä katsoa toista ihmistä.Ja mihin ovat kadonneet sihteerit? Olen ollut lääkärin vastaanotolla, jossa lääkäri epä­toivoisesti takoo näppäimistöä kahdella, kolmella sormella. Hän kirjoittaa sitä, mitä kerron. Itse kirjoittaisin samat asiat nopeammin ja tarkemmin kuin lääkäri, joka joutuu tekemään sen saneluni mukaan.